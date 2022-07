Les géants, le cinquième tome, Luyana

Luyana est le cinquième tome de la série jeunesse Les géants, des éditions Glénat, paru en juin 2022. Un album de Paul Drouin, Lylian et Mobidic, qui présente une dernière enfant, liée à une géante, un dernier espoir de vaincre Alyphar, contrôlé par Calvin Crossland.

Au nord du Québec, dans la petite ville de Chisasibi, qui compte environ 5 000 âmes, vit la famille de Luyana. La jeune fille, dans un tipi, en compagnie de sa grand-mère, s’apprête pour ce grand jour. Aujourd’hui, Luyana va devenir chamane, comme ses aïeux. Devant un feu, la grand-mère demande à sa petite-fille de fermer les yeux, d’ouvrir son cœur et son esprit aux énergies qui parcourent le monde. Elle lui demande de voir par-delà les océans, par-delà les terres, par-delà les apparences… Elle doit rêver la terre telle qu’elle est, telle qu’elle sera. La jeune fille est bouleversée, elle voit une terre désolée, brûlée, où il n’y a plus âmes qui vivent… Elle explique à sa grand-mère que le monde est mort, que le monde brûle. Dans son rêve, Luyana tente de fuir, elle court, ne sait où aller. Sa grand-mère l’encourage et explique qu’elle va devoir agir…

Luyana a bien conscience qu’elle est la dernière enfant à pouvoir affronter Calvin Crossland et Alyphar. Les autres étant portés disparus, rien ne semble pouvoir arrêter Alyphar, portant, la jeune fille va devoir prendre son courage à deux mains, et rusée, pour pouvoir approcher Calvin Crossland et tenter l’impossible… De plus, grâce à ses rêves de chamane, les autres enfants viennent lui demander de l’aide. Cette bande dessinée offre un dernier espoir de sauver le monde, avec cette dernière enfant qui n’aime pas la guerre, ni les affrontements, et avaient préféré rester en dehors de tout cela jusqu’à maintenant. Le récit est posé, captivant et envoûtant, avec cette jeune fille douce, calme, aux pouvoirs chamaniques, qui lui permettent aussi d’entrevoir l’avenir, la fin du monde chaotique. Luyana va devoir prendre des décisions, accepter son destin et affronter, à sa manière, Calvin Crossland. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait vif et rond, des personnages expressifs, et un découpage travaillé.

Luyana est le cinquième tome de la série jeunesse, des éditions Glénat, Les géants, qui offre un brin d’espoir, à l’avenir sombre qui s’annonce. En effet, la dernière enfant possédant une géante va devoir se confronter à son destin, pour tenter de sauver le monde des flammes.

