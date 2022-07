Neon Festival : la première édition du festival électro de Nice aura lieu le 24 juillet

Cet été, un tout nouveau festival va voir le jour à Nice. Le Neon Festival aura lieu le 24 juillet au Théâtre de Verdure dans la capitale azuréenne et accueillera de nombreux Djs de la Côte d’Azur ainsi que des artistes de renommée nationale et internationale. Une belle soirée en perspective qui sera consacrée à la musique électro dans une ambiance festive et chaleureuse. Demandez le programme !

Pour cette première édition, les amateurs de musique électro de la région seront comblés : de nombreux artistes sont attendus de 17h à 23h30 : Hugel (il cumule plus de 900 millions de streams et son dernier titre “Morenita” est devenu un incontournable dans les clubs et festivals du monde entier), Mosimann (Dj, producteur, chanteur, compositeur, vainqueur de la Star Academy, il fait partie des cinq meilleurs djs français au monde), Sound of Legend ( ce groupe composé de trois producteurs est représenté par Zach et totalise plus de 200 millions d’écoutes et de vues), Ben Carter ( il mélange l’électronique à la musique urbaine et il a collaboré notamment avec Soso Maness), Thoj (il propose un mélange original, alliant ses instruments électroniques et acoustiques), Umbree (Dj et productrice inspirée par Avicii, elle a déjà joué aux côtés de Dj Snake, Armin Van Buuren et Vladimir Cauchemar).

Le 24 juillet, tout sera mis en œuvre pour que les festivaliers passent un agréable moment. Tout au long de la soirée, il y aura de nombreuses animations dans un mini-village monté pour l’occasion : bars, food-trucks et stands de maquillage notamment.

Le Neon Festival n’a pas prévu de s’arrêter en si bon chemin Les organisateurs promettent que la prochaine édition, en 2023, sera encore plus grande et durera plusieurs jours !

Rendez-vous donc le 24 juillet au Théâtre de Verdure, sur la Promenade des Anglais, face à la mer !

Tarif : 41 euros. Ouverture des portes à partir de 16h.