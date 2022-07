Clovis et Oups – La belle vie

La belle vie est un album, de la nouvelle collection Clovis et Oups, des éditions Flammarion, paru en mai 2022, en même temps que le titre Marins d’eau douce. Deux albums d’Aurélie Valognes et François Ravard, qui présentent deux nouveaux héros attachants et amusants.

Clovis est le narrateur de son histoire. Il explique qu’il déteste l’école, la classe, la maîtresse, la cantine, la récré… Par contre, il aime les vacances ! En ce moment, il est vraiment heureux, car pour les vacances il va chez Papy et Mamie. Ses grands-parents ont une petite maison à côté de la mer, et cela, c’est super ! Mais, il y a autre chose d’encore plus super, chez Papy et Mamie, c’est leur chien Oups. Clovis l’adore ! Il lui apprend des petits tours, il le promène, il joue à cache-cache avec lui, ou encore le déguise… Tous les deux, ils rigolent vraiment bien.

Après une présentation de sa famille, Clovis présente ses vacances chez ses grands-parents. Le héros interpelle directement les jeunes lecteurs, pour les entraîner plus facilement dans son quotidien, ses petites aventures chez son Papy et sa Mamie, en compagnie d’Oups. Les deux héros vont faire quelques bêtises, partager de bons moments, notamment gourmands, vivre de jolies choses… Le récit est doux, enjoué, présentant, avec tendresse, le quotidien de ce jeune enfant pétillant. Un album qui traite aussi sur la transmission transgénérationnelle, avec cet enfant qui partage de beaux moments avec ses grands-parents. L’humour, l’aventure, l’envie d’explorer et de découvrir, sont au cœur de cet album doux et amusant. Le dessin tout aussi doux, avec un trait fin, fluide, des couleurs pastel et un bel univers pétillant.

La belle vie est un album de la nouvelle série jeunesse Clovis et Oups, des éditions Flammarion. Un livre qui propose de suivre Clovis et Oups, dans leurs aventures quotidiennes, faites de surprises, de découvertes, de partages, de gourmandises…

