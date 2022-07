The cape – Ed. Hi Comics

The cape est un récit complet tiré d’une nouvelle de Joe Hill, auteur de Locke & Key, scénarisé par Jason Ciaramella et dessiné par Zach Howard et Nelson Daniel. Une bande dessinée parue aux éditions Hi Comics, en juin 2022, dans laquelle le mythe du super-héros est pulvérisé.

Lorsqu’ils étaient mômes, Eric était L’éclair Rouge et Nicky Le Traceur. Ils jouaient derrière la maison, aux bandits et super-héros. L’éclair Rouge grimpe dans un arbre, il propose au Traceur, de le suivre. Les enfants jouent, se chamaillent gentiment, Le Traceur menace L’éclair rouge en lui disant que sa cape finira dans la cheminée. Eric pensait, au fond de lui que personne ne pouvait toucher sa cape, et encore moins lui enlever… Il s’agissait d’un plaid, qui était devenu son doudou officiel. Au fil des années, le bleu profond du plaid s’est mué en gris terne et fané. Sa mère avait donc décidé d’en faire une cape et d’y coudre, au milieu, un éclair de feutre rouge. Elle avait ajouté, sur un côté, l’écusson des marines, de son père, qu’ils avaient retrouvé dans sa cantine, revenue du Vietnam. Son père y était resté… La cape était devenue indispensable au jeune garçon.

Le récit est dramatique, et presque horrifique, avec ce jeune garçon qui tombe d’un arbre, suite à un accident, après avoir retiré sa cape. Après un long séjour à l’hôpital, sa mère affirme que sa cape a été jetée. L’enfant ne s’en remet pas, il n’arrive pas non plus à se faire au regard des autres sur lui. Adulte, Eric n’arrive à rien, il est quitté par sa petite amie, garde de fortes rancunes envers tous ceux qui l’entourent… Alors qu’il doit retourner chez sa mère, il retrouve, dans la cave, sa cape ! Tout devient alors possible, car il n’avait pas rêvé, grâce à sa cape, il peut voler ! Mais l’homme bouleversé et écorché veut l’utiliser pour accomplir sa vengeance… Le récit est captivant, tournant vers la tragédie et pratiquement l’horrifique, avec cet homme détraqué, qui a soif de vengeance et de sang. La bande dessinée est très bien découpée, en plusieurs chapitres, oscillant entre le présent et le passé, pour comprendre le vécu et le traumatisme de cet enfant, qui a vu sa vie bousculée, lors de ce tragique accident. Le dessin est également fascinant, avec un découpage efficace, des personnages expressifs et un trait énergique.

The cape est un récit complet, un roman graphique, des éditions Hi comics, qui présente une tragédie familiale. Mais bien plus encore, le comics vient pulvériser le mythe du super-héros, de façon magistrale, avec un héros écorché, qui a soif de vengeance et de sang.

