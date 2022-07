Hentai Kamen : The abnormal super hero T1 chez Akata

Pour devenir Hentai Kamen, le jeune Kyosuke n’a qu’à enfiler un masque de super-héros assez surprenant ! Grâce à l’odeur dégagée par cet artefact, c’est comme si tous les fluides de son corps se concentraient au niveau de son cerveau. Et, provoquaient une explosion de pouvoirs surhumains décuplant sa force !!!

Embarquez pour plusieurs aventures complètement WTF, de ce super -héros complètement hors-normes. Grâce à l’humour loufoque et décalé de Keishu Ando !

Une série shonen en 5 tomes, dont le premier tome est disponible depuis le 23 juin 22 aux Éditions Akata. (+14)

Le décor :

Une rue de Tokyo…

Plusieurs énergumènes s’en prennent à une jeune fille. Malgré le nombre de passants présents autour d’elle, personne ne vient à son secours. Personne, sauf… Ce jeune garçon, Kyosuke, membre du club d’arts martiaux de son lycée, qui ne supporte pas l’injustice ! En deux temps trois mouvements, il les plient en deux !

Grâce à cet acte de bravoure, il gagne un rencard à la cafétéria avec la jeune et jolie victime. Qui s’occupe bien de ses blessures multiples. Kyosuke est aux anges, et verse presque une larmichette lorsqu’il quitte la jolie Aïko sur le quai du métro. Ha non, c’est juste parce que son pied est resté coincé dans la porte !!!

Arrivé chez lui, il raconte ses mésaventures à sa mère avec qui il vit. Il est tellement habitué à la bizarrerie depuis son enfance que rien ne peut le choquer. Avec une mère, adepte des pratiques SM. Et feu, son père, inspecteur de police réputé en son temps, il a de quoi tenir pour la suite des évènements.

Car, un beau jour,

la jeune Ryô est prise en otage avec d’autres personnes à la banque. Le côté héroïque de Kyosuke le pousse à risquer sa vie pour aller la sauver. Pendant que la police tente de négocier avec les malfrats, il entre par la fenêtre des vestiaires. Mais comment passer inaperçu? Sans réfléchir, il prend le seul vêtement qui traîne à ses pieds dans ce vestiaire : une culotte. Il l’applique sur son visage en guise de masque. Quand, soudain, une transformation incroyable s’opère en lui…

Il se retrouve presque totalement nu, en slip, avec ce masque inattendu sur le visage, les hormones lui procurant une force décuplée !!!! Hentai Kamen est prêt pour donner une leçon aux malfrats, et sauver Ryô une nouvelle fois !!!!

Le point sur le manga :

Euhhhhh ?? Vous avez dit barré ?? Dépravé ??? Débilement jouissif ??? Et bien vous avez raison !!! Hentai Kamen aux Éditions Akata, c’est l’émergence d’un anti – super- excentrique héros et de ses aventures absolument WTF !!! L’humour du mangaka, Keishu Ando, se situe principalement sous la ceinture, en étant monstrueusement illogique grâce à son héros assez « original » et loufoque muni de bas résilles et d’un mini slip cachant juste le nécessaire. Sans oublier cette culotte de fille sur la gueule ! On enchaîne les sketchs farfelus, entre sa vie avec sa mère perverse, ses potes un brin jaloux, et son amourette, presque impossible, avec Ryô, qui ne le reconnaît pas lorsqu’il se transforme en héros !!

Il faut le lire pour le croire, et les graphismes nous rappellent accessoirement des séries des années 80 type « Juliette je t’aime ou le collège fou fou fou » !

C’est graveleux, drôle, et tellement japonais, et ça plaît en rendant les gens complètement accros, tellement c’est « useless brain » et juste assez lubrique pour ne pas tomber dans le « porn trash » !

La conclusion :

T’aimes les super-héros qui te font sentir mieux dans ta peau et te donnent leur énergie et leur force grâce à leur image lisse de sauveur de l’humanité ?? Bien passe ton chemin !! Hentai kamen aux Éditions Akata, c’est plutôt un manga qui va faire sortir en toi toute la sexualité déshinhibée que tu as refoulé depuis tout ce temps. Et normaliser tous les comportements excessifs que tu caches en secret chez toi, quand tu es seul dans ta chambre ! C’est peut-être pour ça aussi que son succès est grand !!! Alors, qu’attends-tu ? 1.Sors ton plus beau slip- 2.Mets toi à poil-3. Pique une culotte à ta copine, et toi aussi, va sauver des gens !!!!!