Signer avec son enfant avec Petit Kiwi

“Petit Panda n’en fait qu’à sa tête” et “Petit Pingouin est dans la lune” sont deux petits livres édités chez Petit Kiwi, à lire avec son enfant pour apprendre ensemble à signer et se comprendre dans le calme et la sérénité.



À propos du concept

Apprendre la langue des signes à des enfants entendants, une drôle d’idée ? Eh bien non, car les enfants commencent à faire des gestes bien avant de parler !

Leur apprendre à communiquer par les signes, c’est leur offrir un moyen de s’exprimer dès les premiers mois. Résultat : un enfant plus confiant, moins frustré, et une relation plus complice avec les parents… Qui plus est, les signes renforcent la mémoire visuelle et kinesthésique, et facilitent l’apprentissage de la parole (les zones du cerveau responsables du traitement du langage sont activées de façon comparable, que la personne parle ou qu’elle signe).

Ces ouvrages, conçus comme des albums jeunesses, introduisent des mots du quotidien de l’enfant par le biais d’une comptine illustrée, composée de phrases courtes, d’onomatopées et de répétitions, pour faciliter l’apprentissage des mots et des signes correspondants.

Chaque signe est illustré de manière à ce que parents comme enfants puissent les reproduire facilement. Les histoires, écrites avec l’aide d’une psychologue, mettent en jeu des éléments du quotidien de l’enfant.

Les deux histoires disponibles

Pour l’instant, seulement deux histoires sont disponibles aux éditions Petit Kiwi : “Petit Panda n’en fait qu’à sa tête” et “Petit Pingouin est dans la lune”. Mais j’espère voir se développer cette petite série, avec si possible des modèles de famille plus inclusifs.

Dans “Petit Pingouin est dans la lune”, c’est le matin. Petit Pingouin vient de se réveiller… Papa et maman Pingouin lui demandent de se dépêcher mais il préfère flâner que de se préparer.

Dans “Petit Panda n’en fait qu’à sa tête”, papa et maman Panda aimeraient bien que Petit Panda joue sagement, mange proprement et dorme profondément… Mais Petit Panda préfère n’en faire qu’à sa tête.

Accompagnez-les avec votre ou vos enfant(s) et apprenez les signes simples du quotidien (manger, dormir, aimer…).