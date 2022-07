Marvel L’institut Xavier – Liberté & justice pour tous

Liberté & justice pour tous est un roman de la collection Marvel L’institut Xavier, des éditions 404, paru en mai 2022. Un ouvrage de Carrie Harris, qui propose une aventure inédite et passionnante des nouveaux héros X-men, de Marvel.

Christopher Muse est tiré d’un profond sommeil sans rêves, par des hurlements assourdissants. Il se redresse d’un coup, le cœur battant. Il est assailli par la certitude que quelque chose d’horrible menace les étudiants de la nouvelle Ecole Charles Xavier. Même si Christopher aurait préféré rester caché dans un coin sombre, laissant ainsi les enseignants gérer la situation, il devait faire son devoir, en tant qu’apprenti X-man. Une vague d’adrénaline le submergea, il ne pouvait pas abandonner ses camarades… Il essaya de sortir du lit, mais s’emmêla les jambes, avec sa couverture. Christopher se retrouva par terre. Il essaye de s’orienter, il a beaucoup de mal, car il est encore engourdi par le sommeil.

Le récit débute avec une belle scène d’action, où Christopher Muse tente, l’un des héros, tente de s’en sortir tant bien que mal… Une aventure inédite, captivante, présentant, entre autres, deux nouveaux héros et leurs pouvoirs, qui vont accomplir une première mission. Tout semble simple, mais la mission va se révéler bien plus compliquée que prévue ! En effet, leur aventure va être pleine de rebondissements, mais aussi d’action, de combats et d’émotions. Les adolescents se cherchent, évoluent, dans ce roman bien construit et captivant, offrant une suite moderne et plaisante pour les mutants et les X-men. La politique, les affrontements, les ennemis, les questionnements, restent assez présents, gardant ainsi l’esprit de cet univers.

