Savon liquide neutre Centifolia aux huiles d’olive et de coco bio 

Vous vous souciez des produits que vous mettez sur votre corps ? Alors vous apprécierez ce savon neutre Centifolia aux huiles d’olive et de coco bio.

Savon liquide neutre Centifolia

Depuis quelques années, je suis adepte des pains de savons plutôt que du savon liquide. Et bien sûr, plutôt du savon d’Alep ou du Savon de Marseille véritable. Ceci dit, ce dernier a tendance à assécher la peau, et je souhaitais trouver un savon plus équilibré. Quand on m’a parlé du savon liquide neutre Centifolia, j’étais un peu sur mes réserves car je fuis le gel douche liquide. Mais c’est le “savon neutre” qui m’a convaincue de le tester, et je ne suis pas déçue de ce soin.

Fabriqué à l’ancienne, ce savon liquide neutre vegan et certifié bio, est cuit au chaudron. Obtenu à partir de tensio-actifs d’origine naturelle issus d’huiles d’Olive et de Coco bio, il est parfaitement adapté à un lavage en douceur au quotidien des mains et du corps. Polyvalent, vous pouvez l’utiliser pur ou comme base lavante neutre pour des savons ou gels douche maison.

Comme je disais, une des choses qui m’a convaincue est le pH physiologiquement adapté à la peau. Exit mes bras tout secs et ma peau qui tiraille. Moi qui avait toujours la peau douce plutôt naturellement, ça m’embêtait de perdre cet atout. Je suis assez contente d’avoir retrouvé un équilibre depuis que j’utilise ce savon neutre ! En plus, il ne possède aucun sulfate, ni parfum, ni huile essentielle, ce qui est un vrai bonus pour moi.

Vous pouvez le trouver en format 500ml avec poussoir, ou bouteille d’un litre avec bouchon à clapet. J’ai cette version et c’est assez pratique ma foi. Sa place est à côté du pommeau de douche et j’en ai pour un bon moment (je l’utilise quotidiennement depuis plusieurs moi et il n’a même pas encore atteint la moitié).