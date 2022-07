Les Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer du 20 au 22 juillet avec Selah Sue, Rodrigo y Gabriela et Christophe Maé

Le Festival des Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer fait partie des événements les plus chaleureux et les plus agréables de la saison estivale. Pendant trois soirées, des artistes de la scène nationale et internationale se produisent dans le magnifique cadre du jardin de l’Olivaie. Demandez le programme !

Pour cette 21e édition, les trois têtes d’affiche viennent d’univers très différents et raviront, à coup sûr, tous les publics. Dans le jardin de l’Olivaie, on pourra ainsi entendre Selah Sue, Rodrigo y Gabriela et Christophe Mae. Chaque soir, la première partie sera assurée par des artistes issus de la scène azuréenne.

Mercredi 20 juillet : l’auteure-compositrice-interprète belge Selah Sue nous transportera dans son univers funk, planant et sensuel. Elle interprétera les titres de son nouvel album. Elle sera précédée de MLN-Headz, que l’on peut voir de plus en plus souvent dans les festivals. Il emportera le public des Nuits Guitares avec son énergie communicative.

Jeudi 21 juillet : les guitaristes mexicains Rodrigo y Gabriela viendront livrer un show exceptionnel qui ravira non seulement les amateurs de guitares mais aussi ceux qui les verront pour la première fois. Avant, le public pourra applaudir l’auteur-compositeur-interprète franco cap-verdien Carlos Lopes.

Vendredi 22 juillet : Christophe Maé sera de retour aux Nuits Guitares pour le plus grand plaisir de ses très nombreux fans. Il y a quelques mois, il s’est produit au grimaldi Forum de Monaco. Il viendra fêter les quinze ans de son album « Mon paradis » et interprétera ses plus grands titres. Avant lui, pour débuter la soirée, le public pourra entendre l’azureen Seb Machado.

A noter que tous les soirs, Afroman radio viendra diffuser ses good vibes depuis sa mythique Fiat 500 entre electro, hip hop et break beat. Voilà de quoi mettre une bonne ambiance avant les concerts !

Pour plus de renseignements sur cette 21e édition : www.lesnuitsguitares.com.

Les Tarifs :

Pass 3 jours : 100 euros

20, 21 et 22 juillet : 43 euros + frais de location