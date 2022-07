Arjuna – La prophétie indienne doit s’accomplir

Arjuna est un récit complet, de Mathieu Mariolle et Laurence Baldetti, paru aux éditions Glénat, en mai 2022. Un bel album proposant de découvrir une prophétie, une aventure spectaculaire et fascinante, qui revisite le folklore et le bestiaire indiens, au travers un pays déchiré.

Des soldats anglais s’avancent dans la jungle dense. Ils suivent une jeune femme, qui les guide. Ils arrivent bientôt devant un incroyable temple. Peu de temps après, ils grimpent les marches du monument. Certains s’inquiètent, ils pensent qu’ils ne devraient pas sortir leurs armes dans un temple. Ils risqueraient des représailles. Le colonel les rassure, expliquant qu’ils n’étaient pas là pour faire de la politique ! Puis, au vu de ce qui les attend, il préfère savoir ses hommes armés jusqu’aux dents. La population est mise de côté, mais bientôt une divinité se réveille. Un grand fracas se fait entendre et la créature sort du temple. Les anglais font face, ils se mettent en joue, prêts à tirer. La jeune femme qui les accompagne esquisse un sourire. Alors que la divinité se rapproche, les soldats font feu. C’est à ce moment-là, lorsque la population tente de sauver la divinité et que les soldats tombent, que la jeune femme décide d’intervenir.

Le récit est riche et dense, très captivant et plaisant à lire et à découvrir, proposant de suivre Arjuna, une jeune femme, qui aide les anglais, colonisateurs, à tuer les divinités indiennes, afin de prendre le pouvoir. Mais lorsque sa mission se termine, les anglais se retournent contre elle, ils ne veulent pas de témoin. Heureusement, elle réussit par s’en sortir et se voit confier une autre mission. La bande dessinée revisite le folklore et le bestiaire indiens, au travers d’une aventure fantastique et incroyable, pleine de rebondissements et de curiosités. La belle jeune femme, héroïne de cet album, est surprenante, courageuse, déterminée, sachant cacher son jeu. En effet, elle se dévoile, petit à petit, dans ce récit captivant et fort, ce voyage aux décors envoûtants. Les complots, les combats titanesques, la prophétie, la fuite, et plus encore, sont autant d’éléments accrocheurs et bien menés, qui présente une intrigue réussie et efficace. Le dessin est tout aussi captivant, avec un trait fluide, des paysages grandioses, parfois quelques maladresses sur les personnages, mais rien n’enlève la beauté du graphisme, dans l’ensemble.

Arjuna est un récit complet, une aventure fantastique et spectaculaire, paru aux éditions Glénat. Une fuite, pour une autochtone et une jeune femme qui porte la réincarnation d’un puissant démon, qui vont devoir se battre pour tenter d’être sauvés.

