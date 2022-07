Grown, un roman poignant de Tiffany D. Jackson 

Inspiré de l’affaire R. Kelly, “Grown” raconte la descente aux enfers d’Enchanted lorsqu’un maître du rap la prend sous son aile.



Résumé

Korey Fields est mort. Et quand Enchanted Jones se réveille avec du sang sur les mains, elle n’a aucun souvenir de la nuit précédente. Tout ce qu’elle sait, c’est que Korey était son ticket pour la célébrité. Qu’il n’est plus là, et que tout l’accuse, elle.

Enchanted porte bien son nom : sa voix est un véritable enchantement. Lorsque sa famille déménage en banlieue, elle se bat pour trouver sa place dans son nouveau lycée sous l’étiquette de la jeune fille noire solitaire et réservée. Jusqu’au jour où le légendaire artiste de R&B Korey Fields la repère lors d’une audition. Soudain, son rêve de devenir chanteuse professionnelle prend son envol.

Enchanted est éblouie par la vie de luxe de Korey. Mais bientôt le rêve de la jeune fille se transforme en cauchemar. Derrière le pouvoir et le charisme de Korey se cache un côté sombre. Celui qui veut contrôler chacun de ses mouvements. Qui la pousse à faire des choses qu’elle ne veut pas. Qui n’écoute pas quand elle dit non. Sauf qu’à présent, il est mort, et la police est à sa porte…

À propos du livre

“Grown” est un roman de Tiffany D. Jackson, paru aux éditions Hugo New Way. S’adressant à un public d’adolescent·e·s et de jeunes adultes, il est à noter que ce roman traite de sujets très durs. Inspirés de faits réels liés à l’affaire de R. Kelly, l’histoire retrace la descente aux enfers d’Enchanted lorsqu’un maître du rap décide de la prendre sous son aile. Les sujets traités sont le viol, les violences sexuelles et physiques, la manipulation, la maltraitance et les violences psychologiques, entre autres.

Mon avis

Honnêtement, il est très difficile de donner un avis détaillé sur ce livre. “Grown” est très perturbant, très violent dans ce qu’il se passe. C’est rare qu’un livre me remue autant mais là j’avais vraiment envie de vomir du début à la fin. L’écriture est très agréable et accrocheur, ce qui rend le tout très facile à lire. Mais ce qui rend également plus facile la projection dans l’histoire. On comprend vite la descente aux enfers qui attend Enchanted, et en même temps l’écriture nous donne l’impression de vivre tout ça avec elle et c’est vraiment atroce.

Je ne peux pas ne pas parler de la couverture, par contre. J’ai tout de suite été attirée par la beauté de cette couverture, mais j’apprécie particulièrement que les éditions Hugo aient décidé de la garder. En effet, il s’agit de la couverture de la version originale, et nous avons tellement peu de couvertures avec des personnages noirs dans l’édition française que c’est un plaisir de voir enfin un personnage correctement représenté sur la couverture.