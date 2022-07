L’anglais en infographies – Ed. Larousse

L’anglais en infographies est un guide spécifique, des éditions Larousse, paru en juin 2022, qui propose une méthode moderne et originale pour apprendre l’anglais, grâce aux infographies. L’approche est progressive et des exercices pour s’entraîner, viennent compléter le livre instructif.

Après un avant-propos qui explique que l’ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances en anglais, développer celles-ci, ou encore maîtriser les points essentiels, un sommaire complet est à retrouver. Quatre niveaux de difficulté sont à découvrir, ils sont à suivre, pour progresser chacun à son rythme. Ainsi, c’est avec le verbe « to be », que débute ce livre synthétique, revenant sur les notions clés de la grammaire anglaise. Après la leçon, sous forme de tableau et de graphique, des exercices sont à suivre, pour vérifier les acquis et connaissances. Les corrigés se trouvent sur la même page, à l’envers, pour plus de faciliter et éviter de trop voyager dans le livre.

L’infographie, soit un ensemble d’images, graphiques, tableaux, diagrammes et de textes courts, permet de présenter un sujet de manière facile à comprendre, est au cœur de ce guide pratique et moderne. L’anglais devient facile et ludique à apprendre, revenant sur les points de grammaire essentiels, pour comprendre et se faire comprendre. La mémoire visuelle est stimulée, avec une approche progressive, qui couvre quatre niveaux différents. Des exercices permettent de s’entraîner et de vérifier les acquis, avec les corrigés à suivre. Enfin, des révisions sont également à retrouver, pour survoler et parfaire le tout. Le guide est ludique, pratique, facile à emporter, proposant d’apprendre ou de réviser l’anglais de manière ludique et moderne, grâce à l’infographie.

L’anglais en infographies est un guide pratique, des éditions Larousse, qui invite à apprendre l’anglais et revoir les notions de grammaire anglaises, avec l’aide de cette méthode visuelle, moderne, stimulante et originale.

Lien Amazon