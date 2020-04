Sur ce point, les femmes se montrant plus exigeantes que les hommes : 73% des Françaises se lavent entièrement tous les jours, contre seulement 61% des hommes. Sachant que ce sont les hommes confinés seuls qui se lavent le moins souvent : à peine plus d’un homme sur deux confinés seuls (49%) procèdent quotidiennement au lavage de leur corps et de leur visage.

L’absence de toilette quotidienne reste néanmoins aujourd’hui un phénomène masculin, affectant avant tout les seniors (49% contre 61% en moyenne), dont les normes en matière d’hygiène ont été inculquées à une époque où le confort sanitaire n’était pas aussi répandu. Les autres catégories de la population où la pratique est faible sont généralement des personnes isolées géographiquement ou socialement (49% contre 61% en moyenne), signe que l’hygiène repose beaucoup sur la prise en considération de sa sociabilité et du regard d’autrui dans la gestion de son apparence corporelle.

L’hygiène des français en quelques chiffres

À peine plus de deux Français sur trois (67%) procèdent à une toilette complète tous les jours, contre 76% fin janvier au début de la crise. Les femmes plus exigeantes que les hommes : 73% se lavent entièrement tous les jours, contre 61% des hommes. Les hommes confinés seuls sont ceux qui se lavent le moins souvent : à peine 57% d’entre eux procèdent quotidiennement au lavage de leurs corps et visage. Un comportement d’hygiène qui s’observe également en matière vestimentaire : 91% des femmes changent de culotte “tous les jours”, contre 68% des hommes pour leur slip/caleçon ! Un laissé allé plus présent lorsque l’on est seul : 41% des hommes confinés seuls admettent ne pas changer de slip tous les jours (contre 15% des femmes). Un confinement qui impact également l’appréciation de soi : seules 12% des Françaises se trouvent “belles” depuis le confinement (contre 22% avant).

