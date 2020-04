Cela fait plusieurs années que je peine à trouver une routine de soins capillaires qui me convienne vraiment. Pas par flemme, mais plus parce que j’ai tendance à faire de l’exéma sur le cuir chevelu. Pourtant, cela fait un petit moment que je recherche un shampoing sensoriel, doux et non agressif pour mes cheveux. En tout cas, jusqu’à ce que je teste la gamme Gingembre de vie de GARNIER Ultra Doux, pour laquelle j’ai récemment eu un coup de cœur !

La gamme Gingembre de vie de GARNIER Ultra Doux

La gamme Gingembre de vie proposée par GARNIER se compose de trois produits complémentaires, à savoir :

Le shampoing revitalisant

L’après-shampoing revitalisant

Le masque revitalisant intense

Ces soins sont davantage destinés aux cheveux fatigués, ternes ou encore abimés. Plus important encore, ils sont sans silicone de façon à ne pas agresser les cheveux. Côté composition, on retrouve la racine de gingembre bio et le miel d’acacia. Et je peux vous dire que cela sent divinement bon. L’odeur est subtilement épicée et réconfortante. Elle tient bien sur les cheveux, à tel point que l’on m’a déjà complimentée. C’est une gamme très sensorielle, un peu méditerranéenne, idéale pour les personnes qui aime les odeurs douces à sucrées.

Ses promesses : réparer, illuminer, renforcer.

Mon avis



J’ai utilisé chaque produit ensemble et séparément. Et j’ai aimé les trois produits, ensemble et séparément ! Avec une petite préférence pour le shampoing et un gros coup de cœur pour le masque. D’ailleurs je pense que le combo est idéal et largement suffisant.

Étant donné que le shampoing est sans silicone, il m’a bien fallu 5 à 8 lavages pour que mes cheveux s’habituent. Une fois secs, le premier jour notamment, ils sont assez indomptables ! Le deuxième jour, plus souples et surtout – et j’insiste – très brillants ! Pour moi, c’est LE point fort de cette gamme. Une fois les cheveux secs, ils brillent énormément.

Autre point, j’ai pu constater que la gamme avait tendance à lisser les cheveux. Du coup, je ne fais pas toujours le masque car j’aime le côté naturel de mes cheveux ondulés. Mes cheveux sont plus nourris aussi, de la racine à la pointe. Plus souples, faciles à coiffer. Le plus appréciable : la brillance et l’odeur qui se dégage des soins.



Charmée par cette gamme, il se peut que je me penche davantage sur la marque. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la gamme et ce que vous en avez pensé !

Prenez soin de vous !