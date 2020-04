Endo & Sexo, de Marie-Rose Galès

L’endométriose, cette maladie dont on entend encore trop peu parler. Avec un diagnostic qui peut prendre jusqu’à dix ans, les femmes se sont vues obligées de l’apprivoiser. Mais à quel prix ? Marie-Rose Galès propose « Endo & Sexo« , publié chez Josette Lyon, pour allier sexualité et endométriose.

Résumé

AVOIR UNE SEXUALITÉ ÉPANOUIE AVEC UNE ENDOMÉTRIOSE

On parle de plus en plus de l’endométriose. Une à deux femmes sur dix sont touchées par cette maladie, et plus de la moitié souffre de douleurs pendant les rapports sexuels. Pourtant, médecins et sexologues ne se sont pas encore beaucoup penchés sur la question, et les solutions qu’ils proposent sont inadaptées aux endométriosiques. Partant de son expérience, l’auteure entame une enquête et cherche des réponses. Elle décide de faire tomber le tabou qui entoure le plaisir féminin, encore plus présent lorsqu’il s’agit de l’associer à une pathologie. « Ce livre propose le fruit de mes recherches, les confidences d’autres endométriosiques ou encore mes tests, dans l’espoir que cela pourra aider d’autres personnes. Bien sûr, il n’y a pas UNE recette magique, car nous sommes toutes différentes, avec notre propre histoire, notre propre corps et, par-dessus tout, nos désirs personnels. Je compile ici toutes les connaissances et astuces qui peuvent vous être utiles et je vous fais confiance pour y trouver votre propre voie ! »

Mon avis

« Endo & Sexo » est un excellent livre alliant études et conseils sur l’endométriose, mais pas que. Marie-Rose Galès, pour expliquer cette maladie si peu connue et diagnostiquée par les médecins, s’appuie sur l’histoire. L’histoire des femmes, de la médecine pour les femmes, et du corps. On découvre alors le rapport à l’utérus, aux humeurs provoquées par les hormones, à la sexualité des femmes, entre autres. Et surtout, à la perception si erronée et négative que les hommes ont imposés aux femmes sur leurs propres corps. Mêlés à ces explications, des conseils simples et des méthodes à mettre en place. Que ce soit pour atténuer les douleurs, ou reprendre le contrôle de sa sexualité, l’auteure aborde ces sujets.

Ce livre très bien écrit et n’hésite pas à détailler ses propos, ou ses sources. En effet, il est rempli de références diverses. De plus, il s’appuie sur une bibliographie à la fois scientifique et populaire (pièces de théâtre, films, etc.). Ce livre vulgarise avec brio l’aspect médical de l’endométriose et propose des moyens simples et efficaces pour se réapproprier son corps.

Que vous soyez atteintes d’endométriose, ou non, ce livre vous apportera plein de connaissances très intéressantes si votre propre corps.