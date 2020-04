Fizzer : L’appli gratuite qui envoie des cartes postales à nos proches

Fizzer est une application gratuite qui propose l’envoi de cartes postales en ligne. Cela fait déjà plusieurs semaines que je l’utilise et je dois dire que je suis conquise. Encore plus durant cette période de confinement, car cela me permet d’envoyer des coucous personnalisés à mes proches, sans avoir besoin de me rendre à La Poste.

Pour bénéficier de 2 crédits gratuits lors d’un premier essai, voici mon code : LAETI362362

Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de télécharger l’application sur votre téléphone portable, tablette ou pc. Fizzer propose tout un tas de modèles de cartes postales très sympas : des simples, des cartes spécial événement (mariage, anniversaire, baptême, naissance) et même des lots de cartes. Il vous suffit de cliquer sur ce que vous recherchez exactement et de découvrir tous les jolis thèmes que propose Fizzer. Le paiement des cartes se fait sous forme de crédits à recharger (allant de 1 à 150 crédits).

Fizzer : Facile et pratique d’envoyer des cartes depuis notre canapé

Pendant le confinement, Fizzer propose de jolies cartes personnalisées aux messages adorables : « Chez nous, mais on pense fort à vous », « On garde la banane », « Gros Bisous… de loin », « Chargement d’un câlin virtuel », etc. Vous pourrez ajouter de belles photos à vos cartes, les rendre uniques. Et bien sûr, joindre un mot tendre à ceux que vous aimez. Une fois la carte créée, vous n’avez rien à faire, si ce n’est attendre que votre proche la reçoive dans sa boîte aux lettres.

Je trouve l’idée géniale ! Cela permet aux grands-parents de profiter de la bouille de leurs petits-enfants. D’écrire à ses parents, ses meilleurs amis, son patron (ou pas…) ; bref, de se faire plaisir et de faire plaisir à celui ou celle qui – comme nous – se retrouve seul pendant cette difficile période de confinement. De plus, Fizzer a décidé d’offrir un crédit gratuit chaque dimanche pendant le confinement, un geste très appréciable qui nous permet de rester connectés au monde extérieur.

Fizzer : Une qualité de photo très appréciable

Je peux vous rassurer, en vous disant que la qualité est vraiment au rendez-vous avec Fizzer ! Que ce soit la carte postale en elle-même, les illustrations, les photos, ou encore l’enveloppe.

D’ailleurs, voici quelques exemples de cartes que vous pourrez retrouver sur l’application :

Si vous avez envie de tester Fizzer, avec le code LAETI362362 vous pourrez bénéficier de 2 crédits gratuits lors d’une première inscription. Soit 3 crédits gratuits avec celui que Fizzer vous offrira dimanche matin. Pas mal, non ?

Dites-moi en commentaire si vous allez tester l’application et donnez-moi votre ressenti.

En attendant, restez à la maison et surtout, prenez soin de vous !