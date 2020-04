Confinement lecture.com : des lectures numériques gratuites

Le site confinementlecture.com propose un éventail de lectures numériques gratuites. Ce sont au total, plus de 70 livres numériques et audio qui sont disponibles gratuitement et dans toutes les thématiques pendant la période de confinement liée au Coronavirus.

Avec l’épidémie du Covid-19, les parutions de livres papier sont décalées. Les librairies indépendantes ne sont, pour la plupart, plus en mesure d’acheminer des livres à leurs clients. Le confinement encourage les lecteurs à se tourner davantage vers les livres dématérialisés.

Pour répondre ainsi à la crise et à l’effondrement des ventes de livres imprimés des éditeurs, e-Dantès, spécialiste de la diffusion numérique d’ebooks et de livres audio a proposé aux éditeurs affiliés, la création d’un site internet dédié au numérique avec une mécanique inédite. C’est ainsi qu’est né le site ConfinementLecture.com.

Une sélection de livres numériques et de livres audio est proposée gratuitement. L’objectif est également de contribuer à la « survie » économique des éditeurs : plusieurs opérations commerciales sont menées afin de contribuer au maintien du chiffre d’affaires des éditeurs pendant cette période complexe.

Emilie Mathieu, PDG d’eDantès, explique : « Au-delà d’accompagner les lecteurs moralement pendant l’épidémie du Covid-19, en offrant des lectures variées, notre objectif est de contribuer à la survie économique des éditeurs avec lesquels nous travaillons. Les lecteurs l’ont bien compris et la hausse du chiffre d’affaires de 40% en une semaine parle d’elle-même. Pour cela, nous remercions les milliers de lecteurs et les médias qui ont adhéré à notre projet en diffusant largement notre actualité ».

Qui sont les éditeurs ?

Au total, 20 éditeurs sont entrés dans l’aventure : Groupe Bragelonne ; Groupe Jouvence ; Groupe Leduc.s ; Groupe MxM Bookmark ; Anne Carrière ; Sharon Kena ; Le Verger éditeur ; L’Atalante ; le label audio Hardigan ; Evidence éditions ; les éditions de l’Homme sans nom ; Le Nouvel Attila; Les éditions Alter Real ; Les Moutons électriques, les éditions Métailié, La Belle Colère ; Charleston ; Flamant Noir ; Mnémos ; ActuSF.

Quels livres trouver sur Confinement Lecture ?

Les éditeurs diffusés par e-Dantès couvrent tous les rayons et tous les genres littéraires avec de la fiction : littérature générale, polar, fantasy, SF, Romance… mais aussi de la non-fiction : développement personnel, philosophie, management, sociologie, psychologie, sciences sociales etc…

Ce site va permettre aux lecteurs de découvrir un catalogue de livres numériques variés pendant la période du confinement liée au Coronavirus.

Confinement Lecture comment ça marche ?

Le portail web est un rendez-vous pour les lecteurs. Conçu avec énergie, il accueille de façon chaleureuse et décalée les visiteurs. Pour accéder aux offres d’ebooks et de livres audio offerts, le lecteur s’inscrit sur le site Confinement Lecture. Il reçoit dès son inscription, toutes les 24h, la liste des livres qu’il peut télécharger par email.

Pour en savoir plus, cliquez ici