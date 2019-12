Cry Babies : Les poupées interactives à glisser sous le sapin !

Parmi les cadeaux les plus attendus sous le sapin cette année, il y a la poupée Cry Babies. Une poupée interactive des plus réalistes que les petites filles vont adorer serrer très fort dans leurs bras, mais pas seulement ! FranceNetInfos avait hâte de vous présenter LE jouet en vogue chez IMC Toys cette année pour Noël.

Cry Baby est une poupée très réaliste qui réagit comme un vrai bébé. Et nous savons à quel point les petites filles aiment reproduire les gestes de leur maman, un mimétisme presque naturel et tout à fait craquant. IMC Toys a eu une idée de génie en créant Cry Babies, cette poupée trop mignonne que les petites vont adorer cajoler, câliner, consoler.

Elle est vraiment très jolie, réaliste avec sa bouille toute ronde, de vraies joues à bisous. Son fonctionnement – à l’aide de piles – est impressionnant de réalisme. Elle possède son propre caractère, si elle est contrariée par exemple, elle se met à pleurer à chaudes larmes. Oui, de vraies larmes s’écoulent de ses petits yeux charmeurs. Grâce à sa tétine, présente dans le coffret, il sera possible de la consoler instantanément et de sécher ses petites larmes.

La poupée en elle-même est vraiment très réussie. Les enfants vont s’amuser avec elle sans arrêt, elle fera partie intégrante de la famille. D’ailleurs, ils pourront choisir le modèle qu’ils préfèrent parmi une collection assez vaste de poupées, à commencer par la Cry Babies Fancy à l’apparence d’un joli flamant rose. Mais aussi Katie, avec sa grenouillère rigolote, composée de petites oreilles pointues violettes. Ainsi que Kristal, Dottie, Minnie, Coney, Léa, Lala, etc. Bref, une collection de poupées aux tenues plus craquantes les unes que les autres.

Les poupées Cry Babies sont une idée de cadeau incontournable pour les petites filles cette année. Aux styles et caractères différents, elles seront une vraie compagnie et source d’inspiration pour les princesses qui rêvent déjà d’être mamans. Elles vont pouvoir s’en occuper tendrement, s’investir auprès d’elles en leur faisant des câlins et même quelques confidences. Et même les collectionner !

Pour quel modèle de Cry Babies allez-vous craquer ?