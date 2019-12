Maped Créativ présente un cadeau de Noël pour les enfants créatifs

La jeune marque Maped Créativ propose des kits et coffrets complets, pour les enfants, afin de développer leur créativité. La valise Board Station est pratique et complète, permettant de tout ranger, de transporter facilement, tout en se transformant en un tableau de dessin !

Maped créativ est tout d’abord né en tant que site internet qui proposait aux enfants, de 2 à 10 ans, des activités de loisirs créatifs. Des tutoriels DIY sont à retrouver et à télécharger gratuitement, sur le site. Mais depuis février 2019, la marque s’est développée et propose maintenant des kits et coffrets complets, pour les enfants créatifs. Maped créativ est une propriété de Maped, leader français des fournitures scolaires pour les enfants. Ainsi, la jeune marque bénéficie de tout le savoir-faire de Maped, proposant ainsi des produits de qualité, de l’innovation, du design, de l’ergonomie, de la praticité…

La valise Board Station est une valisette ludique, pratique et créative, parfaite pour les enfants. Elle se compose d’une paire de ciseaux, de dix tutos d’activités, d’une vingtaine de feuilles colorées, de 10 feutres, de 5 tubes de colle pailletée, d’une planche d’autocollants et de compartiments de rangement. La valise qui se transforme facilement en bureau de création, se transporte aisément partout, pour le week-end, ou en vacances, enfin de toujours pouvoir faire quelques dessins ou activités manuelles, et laisser aller sa créativité.

La valise est très complète, avec tout ce qu’il faut de compartiments, pour pouvoir ranger correctement le matériel et les matériaux, mais aussi pour les emporter facilement. De plus, des fiches de tuto viennent apporter des idées créatives aux enfants, avec ce support, ce bureau très agréable et maniable. Un appui confortable, pour dessiner et créer, avec les compartiments qui se déplient sur les côtés, afin que tout le matériel soit à disposition rapidement. De plus, les fiches pour les tutos s’insèrent facilement sur un côté, pour pouvoir être lu par les enfants, qui vont suivre les pas à pas aisément, tout en travaillant sur leur support.

La valise Board Station de Maped Créativ est une valisette de rangement, mais bien plus encore, elle se transforme en un superbe bureau de dessin et de création, à emporter partout. Un kit créatif complet, avec du matériel et des idées, un cadeau parfait pour tous les jeunes enfants créatifs, pour ce Noël…

