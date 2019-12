Tib et Tatoum, tome 5, On s’entend trop bien !

On s’entend trop bien ! est le cinquième tome de la série jeunesse, Tib et Tatoum, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Flora Grimaldi et Bannister, paru en novembre 2019, qui entraine les jeunes lecteurs dans une nouvelle aventure.

Tib est en vacances à la mer, avec ses parents, chez sa grand-mère. Elle lui demande s’il se plaît ici. Tib affirme que c’est super, que la mer, c’est beau et c’est intéressant. De plus, personne ne se moque de sa tâche. Sa grand-mère ravie, lui demande alors si cela plairait à Tib d’habiter dans leur clan. La mère de Tib rétorque aussitôt, voyant très bien où la vieille femme veut en venir ! Mais Tib met rapidement un terme à la dispute, affirmant qu’il ne vivrait jamais ici, parce que les cabanes sur pilotis ne seraient pas pratiques pour que Tatoum habite avec eux. C’est à ce moment-là que Doli crie le nom de son copain, afin qu’il puisse venir jouer avec elle. Après avoir reçu la permission de sa mère, Tib plonge dans l’eau rejoindre son amie. La mère du jeune garçon est heureuse et rassurée de le voir jouer et s’amuser avec des enfants plutôt que son dinosaure…

Tib passe un agréable séjour dans le clan de pêcheurs de sa mère. Personne ne fait de remarque quant à la tâche qu’il a sur l’œil et il s’est même fait une copine, Doli. Tatoum, le petit dinosaure, fait aussi très bien également ce nouvel environnement marin, qui est autant un grand terrain de jeu, qu’un lieu plein de friandises… Alors que Doli est puni, Tib va retrouver d’autres enfants avec qui jouer, et va tenter de comprendre pourquoi ils ne sont pas amis avec Doli. Pendant ce temps, la petite fille découvre qu’on lui a volé les petites pierres en forme d’animaux, qu’elle collectionnait. Une enquête débute pour les trois héros, qui vont être surpris. La bande dessinée offre un récit très doux, amusant et agréable, entre bienveillance, amitié et aventure. Le nouvel environnement et les nouveaux personnages apportent de nouvelles perspectives à la série, tandis que de leur côté, dans la tribu de Tib, des choses se passent… Le dessin est rond, doux, dynamique et coloré, offrant un univers aussi tendre que pétillant.

On s’entend trop bien ! est un nouvel album de Tib et Tatoum, une bande dessinée dans laquelle les jeunes lecteurs découvrent les deux héros dans un clan de pêcheurs, pour un séjour à la mer, entre tendresse, tolérance et découverte.