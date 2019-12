Encore une nouvelle série de jeux de casino lancée sur BitcoinCasino.io

Chaque fois qu’un casino en ligne ajoute un nouveau fournisseur de logiciels à ceux qui proposent déjà des jeux sur le site, il attire toujours beaucoup d’attention. Lorsqu’un site ajoute une série de jeux provenant de plusieurs fournisseurs de logiciels, cela provoque une tempête médiatique. Il se trouve que c’est le cas de BitcoinCasino.io cette semaine, après que trois nouveaux développeurs de logiciels de casino aient signé pour offrir des jeux aux joueurs sur le site.

BitcoinCasino.io a peut-être commencé comme un modeste casino de cryptomonnaie, mais il a rapidement grandi, et comporte maintenant des jeux de plus de 26 fournisseurs différents. Les trois derniers à s’inscrire et à participer au jeu sont No Limit City, Yggdrasil Gaming et l’un des principaux fournisseurs de logiciels au monde, Net Entertainment.

Net Entertainment rejoint le Casino

Les fournisseurs de logiciels de casino en ligne parviennent difficilement à être aussi important que Net Entertainment. Le géant scandinave des jeux de casino existe depuis 1996, et au cours des dix dernières années, Microgaming a du lutter dans ce challenge pour être le premier développeur de jeux de casino en ligne.

Bien que la collection de jeux de NetEnt ne soit pas encore en ligne sur le site, des rumeurs circulent quant au type d’accord que BitcoinCasino.io a signé avec les géants. La vaste collection de machines à sous NetEnt sera certainement disponible, mais il se peut aussi que les jeux avec croupiers en direct, les jeux de table et les jeux à jackpot progressif puissent également faire la différence. On pense également que les jeux ne seront disponibles que pour les utilisateurs de monnaie FIAT, et non à ceux qui déposent et parient avec des bitcoins et d’autres cryptomonnaies..

Yggdrasil arrive aussi sur BitcoinCasino.io

Un développeur auquel les jeux peuvent déjà être joués en ligne sur bitcoin casino est Yggdrasil. Les nouvelles machines à sous Yggdrasil qui seront lancées ce mois-ci sur le site comprennent leurs jeux les plus remarquables et leurs jeux phares, comme Vikings Go to Hell, Vikings Go Berzerk et Vikings Go Wild, ainsi que d’autres titres phares tels que Wolf Hunters, Rainbow Ryan, Penguin City et le jeu progressif, Ozwin’s Jackpots.

D’autres jeux d’Yggdrasil notables qui peuvent valoir le coup d’oeil incluent Orient Express, Nitro Circus, Power Plant, Spiña Colada, Reptoids, Valley of the Gods, Tut’s Twister et Winter Berries. Une vingtaine des meilleurs jeux de ce fournisseur devraient maintenant être jouables sur le site de paris en ligne.

Il y a de la place pour les jeux de No Limit City également

No Limit City est également impliqué dans le domaine du casino en ligne. Bien qu’il ne soit devenu une structure qu’il y a quelques années à peine, et qu’il ait d’abord fait affaire avec des fournisseurs plus importants pour héberger ses jeux, No Limit City s’est libéré de ses chaînes et est devenu un acteur important à part entière. Ce dernier contrat avec BitcoinCasino.io en témoigne..

Bien que la bibliothèque du développeur soit assez petite par rapport à celle de certains de ses rivaux, la plupart des titres majeurs qu’il a développés sont maintenant disponibles pour jouer sur le site. Il s’agit notamment de titres tels que Wixx, Tesla Jolt, Ice Ice Yeti, Fruits, Coins of Fortune, et l’impressionnante machine à sous Tombstone.

Jouez à plus de 3 000 jeux sur le site de jeu de casino

L’ajout des machines à sous NetEnt, Yggdrasil et No Limit City signifie que le casino en ligne dispose désormais d’une collection de plus de 3 000 jeux. Cette collection est considérablement plus étendue que presque n’importe quel autre casino Bitcoin, et de beaucoup des casinos en ligne génériques.

En plus des jeux de machines à sous, la vaste gamme de titres comprend également des jeux de casino avec croupiers en direct, roulette, poker, jackpot et jeux de cartes. Les autres développeurs connus pour distribuer des titres aux joueurs incluent BetSoft Gaming, Evolution Gaming, Habanero, Iron Dog Studio, iSoftBet, Microgaming, Quickspin, et plus d’une douzaine d’autres.