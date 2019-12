Vous voulez délocaliser vos affaires aux États-Unis? Découvrez ces stratégies gagnantes d’entrée sur le marché. En effet délocaliser vos affaires aux États-Unis ne devrait pas être une affaire si compliquée. Dans cet article, nous allons vous montrer comment pénétrer dans le marché américain avec des stratégies d’entrée simples et gagnantes.

Les États-Unis d’Amérique, c’est non seulement une terre de rêve et d’opportunités pour les particuliers mais aussi pour les entrepreneurs. En effet, les États-Unis sont encore une terre d’opportunités surtout pour les entreprises et ce, à tout point de vue objective. On parle même de nouveau rêve américain.

Le nouveau rêve américain est un parcours entrepreneurial différent de ce qui existait auparavant. Pa exemple, les barrières à l’entrée pour devenir un entrepreneur aux États-Unis sont littéralement les plus faibles qu’elles n’aient jamais été en ce moment.

La première stratégie gagnante, bien sûr, consiste à trouver une solution à un problème que beaucoup d’américains éprouvent. Ce faisant, vous aurez là une occasion en or pour délocaliser vos affaires aux États-Unis.

La deuxième stratégie gagnante consisterait à payer cher pour diffuser un spot publicitaire dans les principaux réseaux d’information comme ABC, NBC et FOX afin vous de pouvoir vendre votre produit aux masses. De toute évidence, cet obstacle majeur freine la plupart des gens qui souhaitent créer une entreprise, et encore moins la développer. Autrement dit, cette stratégie jadis gagnante, est présentement révolue avec l’avènement massif de l’Internet. De toute façon, nous n’allons pas emprunter cette avenue-là dans cet article.

À présent? Si vous avez une connexion Internet, vous pouvez gratuitement créer une chaîne YouTube, un blogue sur WordPress, une page sociale Instagram ou Facebook. Ensuite, commencer à publier votre « manuel d’emploi » pour vendre votre unique solution aux américains. Vous pouvez utiliser cette troisième stratégie gagnante pour créer toute une tribu de prospects. Par la suite, vous pouvez leur vendre par exemple un livre électronique ou une série de vidéos que vous avez créé gratuitement et ainsi encaisser des paiements via votre compte PayPal gratuit. Entre nous, rien de plus simple.

Avec le nouveau rêve américain, vous pouvez commencer quand vous le voulez. La mauvaise nouvelle, il vous faudra peut-être au moins une décennie pour réussir massivement, mais la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez commencer cette décennie dès aujourd’hui. Autrement dit, vous pouvez délocaliser vos affaires aux États-Unis peu importe que vous soyez en faillite, que vous ayez des dettes d’études ou que votre dernier grand rêve n’ait pas fonctionné.

Vous pouvez créer un produit dès maintenant et commencer à le vendre en utilisant toutes les ressources gratuites disponibles sur Internet. D’ailleurs, disons que cela vous donnera une expérience entrepreneuriale beaucoup plus précieuse que celle de vos premières ventes. Lorsque vous serez dans les tranchées de votre industrie en train de créer des produits et de les vendre en surmontant les rejets et les objections, c’est à ce moment-là que vous découvrirez des opportunités de résoudre des problèmes encore plus importants. Et c’est aussi en ce moment-là que vous allez pouvoir générer des revenus encore plus élevés en retour. Toutefois, pour entamer votre aventure en sol américain, il faut d’abord délocaliser vos affaires aux États-Unis.

Vous voulez délocaliser vos affaires aux États-Unis mais vous ne savez pas par où commencer? ESTA Visa peut vous aider en facilitant votre entrée sur le marché américain. Riche d’une vingtaine d’années d’expérience, ESTA Visa est la solution pour commencer votre nouvelle aventure aux États-Unis. Faites votre demande ESTA Visa dès aujourd’hui afin de réaliser votre nouveau rêve américain!