Kiroko Kill : Un one shot terrifiant chez Komikku !

Komikku Éditions et Shinzo Honda, nous présentent une toute nouvelle « terreur » en one-shot !! Depuis le 12 Décembre, il ne fait pas bon détester ses « voisins » !! Dans « Kiroko Kill », une jeune femme découvre que, grâce à une application smartphone, elle peut se « faire aider » par une certaine Kiroko, pour éliminer ses « agresseurs ». Malheureusement, elle ne s’attend pas à ce que ce quoi un « carnage total » !!

Le décor :

Un cabinet juridique … On entend des chuchotements étranges … Un homme seul, terrifié, s’étant réfugié contre un bureau à terre, demande de la pitié … L’ombre d’une écolière qui semble immense se tient devant lui … Sa grande main s’approche rapidement .. le sang gicle … c’est fini ….

Un peu plus tard … On retrouve une jeune femme devant un building à Tokyo. Minami est impressionnée par le bâtiment de l’entreprise où elle va faire ses premiers pas dans son nouveau job !!! Pas le temps de regarder le détail de chaque étage, ni de laisser libre cours à ses émotions : un mélange d’inquiétude et de bonheur, qu’elle se fait bousculer par une ruée de « travailleurs » pressés de rejoindre leur poste !!!

Dans la cohue, son sac se vide sur le sol. Heureusement, Tôma Yamasaki, nouveau lui aussi, lui vient en aide . Après avoir sympathisés, chacun va rejoindre la « Smile Corporation » mais pas dans le même bureau au grand regret de Minami.

Elle ne sait pas encore que son « excitation » va vite se transformer en calvaire : harcèlement sexuel et moral vont faire leur apparition au sein de son équipe … Puis, son responsable d’équipe va mystérieusement disparaître !!!!

Le point sur le manga :

Avec ce titre évocateur, on comprend vite le sujet du tout nouveau one shot de Shinzo Honda : « Kiroko Kill » aux Éditions Komikku. Il ne faut que quelques pages à l’auteur, pour nous plonger rapidement dans une ambiance, angoissante et oppressante. D’une part, à cause de l’action qui se passe principalement en huit clos, laissant peu d’échappatoire aux différents protagonistes. D’autre part, grâce à son histoire plutôt gore et cruelle !!!

Le mystère, même s’il ne dure pas longtemps, sur les différents meurtres perpétrés, permet à ce manga de se positionner facilement au sein des séries d’horreur déjà connues. La « naïveté » des codes de la culture Japonaise dans le récit, tranche vite avec la violence sanglante !!!

Un bon moment de terreur … de lecture que les amateurs du genre apprécieront !

La conclusion :

Une histoire sans réelle surprise pour les amateurs du genre. Un one shot, complètement « assumée » par l’auteur qui se plait à nous terrifier une nouvelle fois avec un des personnages phares d’un de ses manga de 2016. « Kiroko Kill » aux Éditions Komikku reste parfaitement efficace : frissons et terreurs garantis à chaque page !!! L’auteur nous tient aux tripes, et même en refermant le bouquin, on se retourne encore de temps en temps, afin de constater que rien ne nous suit !!! Pari réussi pour nous mettre les chocottes !!!!