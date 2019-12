Cyberwar, le deuxième tome, Chaos

Chaos est le deuxième tome de la série d’anticipation Cyberwar, de Daniel Pecquer et Denys, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2019. Une bande dessinée haletante, où les lecteurs découvrent une situation qui dégénère aux Etats-Unis, frappés par une attaque virale.

A Ottawa, au Canada, à l’ambassade des Etats-Unis, alors que Murray était tranquillement en train de tromper sa femme, reçoit un coup de téléphone. C’est le président américain qui vient lui demander de venir le chercher à l’aéroport, lui, sa famille et ses conseillers, car ils arrivent en hélicoptères. Murray doit filer rapidement à l’aéroport pour chercher le président Anderson. Son amante, se rhabille et, une fois dehors, appelle immédiatement quelqu’un pour prévenir que le président atterrira dans quelques instants, sur le sol canadien. Pendant ce temps, à l’aéroport, Murray accueille le président Anderson, sa famille, ses conseillers et les meilleurs hackers de la NSA et du Cyber Command. Ils doivent se mettre immédiatement au travail, pour tenter de contrer les attaques des cyberterroristes. Loin de là, au Maryland, deux agents du FBI emmènent Jack, en prison, pour une détention préventive, jusqu’à ce qu’il soit jugé pour coups et blessures volontaires envers un agent du FBI.

L’attaque virale a plongé les Etats-Unis dans le chaos, tellement que sur la route de Jack, un avion va se crasher. Les deux agents vont sortir pour tenter de venir en aide aux personnes, mais une seule femme sort de l’épave, l’astronaute Nora. Alors que les agents s’occupent de la circulation, elle prend leur véhicule et s’enfuit avec Jack… La femme ne veut qu’une seule chose, rejoindre ses enfants le plus rapidement possible, afin d’échapper au chaos. En effet des scènes de guerre, d’apocalypse sont de plus en plus réelles dans les rues des villes. Les habitants fuient, d’autres tentent de se cacher. La bande dessinée est assez bien découpée, avec un retour sur Nora et Jack, la situation des Etats-Unis, de son président, et surtout l’enquête de Lancaster qui se poursuit. Des révélations sont faites, l’enquête prend de l’ampleur, le président américain ruse et le récit est assez haletant. Le dessin lui est assez réaliste, dynamique, avec un découpage plaisant et de belles scènes d’action.

Chaos est le deuxième tome de Cyberwar, une série d’anticipation assez captivante et haletante à découvrir. Une bande dessinée révélant les ravages d’une attaque virale, sur une grande nation, qui plonge rapidement dans le chaos et la destruction, la guerre et l’exode.