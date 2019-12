Un Noël créatif avec Lansay et ses coffrets incroyables et fabuleux

Lansay, grande marque de jeux et jouets, propose pour ce Noël, le jouet Ma peluche Touni et ses comptines, pour les tout-petits, le jeu Fort Boyard, pour toute la famille et des coffrets créatifs comme Blopens Super atelier Déco magiques, Fabrikid Méga kit de fabrication Scie sauteuse électronique, Mon atelier Transfert it et Mon super atelier Choco-dentelle Mini délices.

Lansay, créateur français de jouets, depuis 1972, est animé par un savoir-faire et la passion du jouet. Ainsi, depuis plus de quarante ans, la créativité et le jeu sont au cœur des produits présentés et développés en France, pour les petits et les grands. Différents univers sont à retrouver ou à découvrir, pour jouets, s’amuser, partager, créer…

Pour ce Noël, France Net Infos a pu découvrir et tester deux de ces coffrets fabuleux et créatifs. Tout d’abord Mon atelier Transfer it, Frozen II, pour les enfants à partir de 5 ans. Une boîte carrée qui se compose d’un feutre à mine fine, de quatre feutres de couleur, d’une base Transfer it, d’une feuille de silicone, d’un tampon, d’un sous-main imprimé, de deux feuilles d’illustrations et de quatre feuilles de dessin. Un atelier complet pour transférer sans difficulté des dessins sur toutes les surfaces papier, carton ou bois.

Pour cela, il suffit de suivre les étapes détaillées au dos de la boîte : Sélectionner une image, puis superposer la feuille de silicone dessus. Avec le feutre noir à mine fine, il faut retracer, comme calquer, les contours du dessin. Puis, il faut retourner la feuille de silicone et la poser sur le nouveau support à embellir. Avec l’aide du tampon, il faut appuyer bien fort pour transférer le dessin. Une fois la feuille de silicone retirée, le beau dessin apparaît sur la feuille de papier. Il n’y a plus qu’à mettre en couleur la jolie illustration.

Un nouveau jeu parfait pour la sortie du film au cinéma et pour tous les fans de la Reine des Neiges. Le coffret est très complet, le support pratique et le silicone se nettoie facilement pour être réutilisé rapidement. Au-delà des feuilles d’illustrations, les enfants, peuvent reproduire et transférer n’importe quel dessin qu’ils souhaitent.

Le deuxième coffret à découvrir et à retrouver au pied du sapin de Noël est l’Atelier Choco-dentelle, de la collection Mini-délices. Une gamme de produits qui plaît déjà beaucoup et se complète par cet atelier gourmand. La grande boîte se compose d’un atelier avec ses trois présentoirs, d’un plateau détachable, de deux plaques de moules, d’une plaque transparente plate, d’un stylo pâtissier, d’un accessoire de nettoyage, d’un récipient à eau chaude, d’une station de création, d’un support de création, d’une cuillère, d’une mini-pelle et d’une mini-pince, de deux bols, de deux planches de dessins, d’un sachet Vahiné de décorations sucrées, de deux boîtes d’emballage et d’un livret d’instructions.

Un coffret complet, qui propose aux enfants, à partir de 6 ans, de réaliser de jolies et mini gourmandises en chocolat. Sans cuisson, ni mixage, l’atelier devient plus facile pour les enfants qui vont s’amuser à faire comme les grands pâtissiers et chocolatiers. L’atelier permet de réaliser plusieurs créations en chocolat, avec l’aide notamment du livret d’instructions, pratique et facile à suivre, avec des étapes photographiées. Les enfants vont pouvoir réaliser de jolies décorations en chocolat, pour décorer leurs desserts, avec des dômes, des chocolats 3D à assembler et des dessins à confectionner. La boîte est colorée, attrayante et gourmande, créative et originale pour les enfants qui vont s’amuser à réaliser de somptueux et délicieux décors en chocolat.

Les coffrets Mon atelier Transfer it La reine des Neiges et Mon super atelier Choco-dentelle Mini-délices, sont des coffrets créatifs et complets, à retrouver au pied du sapin de Noël, pour régaler les enfants, les amuser, développer leur créativité et leur imagination, à travers le dessin et la cuisine.