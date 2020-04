De Neuville : Faites-vous plaisir avec des chocolats gourmands pour Pâques

Cette année, nous allons sûrement passer Pâques en petit comité à cause de Covid-19. Néanmoins, rien ne nous empêche de nous faire plaisir avec une sélection de chocolats, histoire de garder le moral. Nous avons découvert une partie de la collection proposée par De Neuville. Nous avions envie de vous la présenter plus longuement.

Comme chaque année, De Neuville propose une sélection de chocolats à l’occasion de Pâques. Elle renouvelle l’expérience avec ses indémodables moulages en forme de lapins, de poules ou encore d’animaux rigolos. Et pas seulement, puisque De Neuville mise aussi sur l’originalité avec une série d’animaux un peu différents de ce que l’on a l’habitude de voir : dragon, licorne, flamant, cobra, chouette, lama, faon.

Parmi cette sélection, nous avons pu découvrir l’une des nouveautés, à savoir le coffret « L’œuf fantastique » qui est très sympa. Il s’agit d’une jolie boîte en forme d’œuf, ornée de feuillages colorés. À l’intérieur, nous retrouvons des mini œufs pliés dans du papier et d’autres complètement nus. L’assortiment de chocolats est généreux. Le coffret fera une belle idée de cadeau à offrir ou à s’offrir à soi-même.

Pour ceux qui raffolent de fritures, De Neuville en propose également. Vous aurez le choix entre un assortiment de pralinés au chocolat noir et au lait. Mais aussi, des petits œufs ou encore des chocolats croustillants. Et pour les enfants, De Neuville propose aussi la sucette Mme Lapin au chocolat blond, très mignonne. Il s’agit d’un chocolat blanc caramélisé très gourmand. Les petits vont adorer ça.

Enfin, pour les plus gourmands, De Neuville propose aussi deux gros œufs de Pâques de 12 cm au chocolat noir et blanc. À l’intérieur, on retrouve tout un tas de fritures à partager. Facile et efficace, il aura un succès fou auprès des amoureux de chocolat.

De Neuville a décidé de faire plaisir aux gourmands durant cette période difficile. Et même si l’ambiance n’est pas franchement au rendez-vous, le chocolat est sûrement l’un des remèdes les plus réconfortants… Alors pourquoi s’en priver ?

Prenez soin de vous !