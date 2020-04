Les logiciels indispensables pour son PC

Est-ce que vous venez de formater votre ordinateur ou avez vous fait l’acquisition d’un nouveau PC ? Dans tous les cas, votre machine aura besoin de certains nombres de logiciels à installer. Cela en va de son fonctionnement. En effet, sans ces logiciels, votre ordinateur peut ne pas fonctionner correctement.

Il existe aujourd’hui plusieurs millions d’outils disponibles pour Windows qu’il est difficile de s’y retrouver. Retrouvez dans cet article tous les logiciels indispensables pour un PC afin de démarrer du bon pied, et ce, que ce soit sur un PC neuf ou un PC qui vient d’être formaté.

Antivirus pour protéger votre PC

Comme son nom l’indique, un antivirus permet de protéger votre PC contre les virus, mais aussi contre les logiciels malveillants qui polluent internet. Ce type de logiciel a pour but de détecter les virus et de les neutraliser avant qu’ils n’affectent votre système. C’est le logiciel de sécurité indispensable surtout sur un PC Windows. L’antivirus saura désormais protéger votre système Windows contre tous types de logiciels malveillants y compris les chevaux de Troie, les rootkits, les ransomwares, etc.

Il existe actuellement un bon nombre de logiciels antivirus sur le marché. Les plus connus et les plus fiables sont surement :

Avast Antivirus,

AVG Antivirus,

Avira Antivirus,

Microsoft Windows Defender,

Kaspersky Internet Security.

Si vous souhaitez creuser le sujet, vous trouverez des sites comme e-logiciel.com qui en référence un maximum et ainsi vous trouverez facilement votre bonheur.

Suite bureautique pour travailler

Microsoft Office est certainement le plus utilisé pour tout ce qui se rapporte à la bureautique. Mais comme alternative fiable, vous pouvez opter pour LibreOffice, une suite bureautique libre complète. Celui-ci intègre les indispensables comme :

Le traitement de texte,

Un tableur compatible avec les feuilles de calculs Excel,

Un outil de présentation du type PowerPoint,

Un module de bases de données du type Access,

Un logiciel de dessin semblable à Publisher,

Un éditeur d’équations mathématiques.

Une suite bureautique est surtout indispensable pour travailler, comme faire des présentations sur projection, comptabiliser des comptes, rédiger un article et autre. Si vous disposez d’un compte Microsoft, vous pouvez découvrir certains outils de la suite Office sur le web.

Les logiciels de graphisme : édition et retouche d’image

Ce type de logiciel figure aussi parmi les outils basiques d’un ordinateur. En effet, la rubrique graphisme rassemble les outils permettant de créer ou de modifier simplement des images numériques, et ce, que ce soit dans le cadre d’une simple illustration, d’une capture d’écran, de peinture, de dessin ou de créations vectorielles. C’est pourquoi quasi tout le monde cherche les logiciels de graphisme gratuits ou payants qui marchent parfaitement bien.

Photoshop reste sans doute le plus connu dans ce domaine. C’est un logiciel incontournable particulièrement utilisé par des professionnels du graphisme. Cela dit, la plupart des systèmes intègrent un outil de graphisme notamment MyPaint. Si celui-ci est en général utilisé sur PC, vous pouvez aussi le télécharger pour créer des dessins à partir d’une tablette graphique. Et bien sûr, il existe bien d’autres logiciels de graphismes comme :

Inkscape,

Illustrator,

Ketch,

Corel Painter,

Gimp.

Logiciel de lecture multimédia pour PC

La lecture des données se fait grâce à un logiciel compatible avec un PC. Ce sont généralement des outils de lecture simples et des outils d’édition. Le lecteur multimédia est indispensable pour visionner différentes sortes de fichiers numériques qu’ils soient audios ou vidéos. C’est une alternative plus évoluée face aux vieux lecteurs DVD et DivX qui ont été considérés comme les meilleurs lecteurs multimédias à une certaine époque.

Il existe différents lecteurs multimédias pour Windows dont les plus utilisés sont VLC et le Lecteur Windows Media Player. VLC Media Player est l’un des programmes pour PC les plus prisés et les plus réputés. Il s’agit d’un lecteur et d’un Framework de vidéo et de musique de codes ouverts adapté à un grand numéro de formats de dossiers multimédias.

Les navigateurs web

Étant donné qu’internet est omniprésent dans la vie des gens, il est devenu indispensable d’installer un navigateur web sur son PC. Cependant, il est conseillé de choisir un navigateur web plus performant et plus régulièrement mis à jour comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. D’ailleurs, Chrome est un navigateur développé par Google. Il offre de nombreux avantages à ses utilisateurs, car il est relié aux divers services du moteur de recherche. Certes, vous pouvez y connecter votre compte Gmail et synchroniser vos sessions entre votre ordinateur, votre smartphone et votre tablette. Tandis que Firefox est un navigateur libre lancé par la fondation Mozilla.

Les outils pour nettoyer son PC

Beaucoup pensent qu’optimiser un PC neuf est inutile, mais bien au contraire. Lors de la première utilisation, surtout les premières recherches et les téléchargements sur la toile, votre Windows va cumuler des fichiers inutiles. Ce qui risque de consommer inutilement les performances de votre PC. D’où l’intérêt d’installer un logiciel de nettoyage pour PC. Cela étant dans le but d’optimiser de temps en temps votre machine et lui permettre de rester en bonne santé. Pour cela, vous pouvez opter pour CCleaner, un logiciel totalement gratuit qui détecte tous les cookies, les fichiers obsolètes, et encombrants.