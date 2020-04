Tilou bleu joue dans la neige est un nouvel album de Tilou bleu, le plus chou, le plus bleu de tous les petits loups. Un livre de Daniel Picoupy et Frédéric Pillot, paru en janvier 2020, aux éditions Larousse, dans lequel le jeune et adorable héros découvre la neige…

Tilou est dans son lit. Le petit être bleu a l’air inquiet. Sa maman lui demande ce qu’il a. Tilou explique, tout en regardant par la fenêtre, qu’il a très envie d’aller jouer avec la neige, mais il se demande si la neige a envie de jouer avec lui. Sa maman le rassure et affirme que le seul moyen de le savoir c’est d’aller lui demander. Tilou est d’accord, il se prépare et, une fois habillé, va dehors pour dire bonjour à Madame la Neige et lui dévoiler qu’il l’aime beaucoup. Puis, il lui demande si elle veut bien jouer avec lui. Un petit flocon coquin sur le nez lui apporte la réponse. Tilou va pouvoir jouer avec la neige…

C’est une belle journée qui s’annonce pour Tilou, qui va pouvoir découvrir la neige, les flocons, les boules de neige, la luge… Avec Maman et Papa, le jeune héros s’amuse comme un fou, il attrape des flocons, découvre la douche des ours, prépare des tartes à la neige, fait une bataille de boules de neiges et plein d’autres choses encore. Le récit est très doux, avec ce petit loup bleu curieux, souriant et bienveillant. Le texte est assez complet, pour apporter tous les éléments nécessaires aux jeunes lecteurs, afin de comprendre et de s’immerger facilement dans l’aventure. Le vocabulaire est riche, parfait pour apprendre de nouveaux mots et découvrir la neige, un phénomène météorologique fabuleux, qui permet une multitude de jeux. Un dessin moderne, avec un trait fin et vif, accompagne à chaque double page les jeunes lecteurs, dans la lecture.

Tilou bleu joue dans la neige est un nouvel album, plein de tendresse, dans lequel le petit héros invite les jeunes lecteurs à partager un moment de joie et de découverte. Une nouvelle aventure où Tilou attrape des flocons, prépare des tartes, fait des boules de neige, de la luge…