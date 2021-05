Dis, c’est vrai qu’on peut soigner la Terre ? 40 questions-réponses pour tout comprendre à l’écologie d’aujourd’hui et l’expliquer à nos enfants, signé Anne Thoumieux, est paru en mars 2021 aux Editions Leduc.

L’écologie est une préoccupation de plus en plus présente dans nos vies. Nous voyons aujourd’hui les effets du réchauffement climatique au quotidien. Mais l’écologie ne se résume pas au dérèglement du climat, loin de là. Avec son livre Dis, c’est vrai qu’on peut soigner la Terre ?, l’auteure nous invite à découvrir les enjeux environnementaux actuels de façon exhaustives. Elle nous offre également un double regard, pour que adultes et enfants puissent appréhender l’écologie d’une manière nouvelle.

Pour cela, Anne Thoumieux ne manque pas de documenter ses positions et de mettre en lumière la parole d’experts, grâce à des interviews passionnantes présentes tout au long du livre.

Et nombreux sont les thèmes abordés : Climat, consommation, pollution et biodiversité. Autant de sujets interconnectés et expliqués pour que chacun puisse comprendre et ensuite agir dans son quotidien : Qu’est-ce que le réchauffement climatique ? Pourquoi consommer de la viande est mauvais pour l’environnement ? Pourquoi faut-il économiser l’énergie ? Qu’est-ce que la pollution numérique ? Comment une espèce peut disparaître à jamais ?… Le lecteur pourra aussi découvrir à la fin du livre des tutos pour changer ses habitudes à son rythme.

Finalement, Dis, c’est vrai qu’on peut soigner la Terre ? permet de donner aux adultes des éléments de compréhension fascinants, tout en leur offrant la possibilité de les transmettre simplement aux enfants. Car ne nous voilons pas la face, l’écologie est de moins en moins un choix, mais de plus en plus une nécessité. Un ouvrage inspirant qui nous rappelle combien nous pouvons être acteurs en faveur de la vie.

Journaliste et auteure, Anne Thoumieux a également publié le livre intitulé J’arrête le plastique.