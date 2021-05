Prescription Lab de mai 2021 en collaboration avec la marque Orta

Et si on fermait les yeux quelques secondes pour imager à quoi pourraient ressembler nos futures vacances ? Consciente qu’on en rêve toutes, l’équipe de Prescription Lab a eu envie de nous proposer une box qui sent bon l’évasion pour ce mois de mai 2021. En collaboration avec la marque de vêtements tendance et éthique Orta, la box se dévoile d’elle-même grâce à cette pochette tout en transparence qui laisse entrevoir une chouette sélection.

Prescription Lab x Orta

Pour sa box de mai 2021, Prescription Lab surprend avec un packaging totalement différent des boîtes en carton personnalisées. Elle nous donne un avant-goût de l’été, avec une trousse de voyage en plastique recyclé en partie transparente sur le dessus. J’ai été séduite par l’esthétique de la trousse, sa taille aussi, idéale pour glisser nos produits chouchous lorsqu’on part en week-end. L’imprimé léopard revisité, inspiré de la collection Printemps-Eté 2021 de Orta sort de l’ordinaire notamment grâce aux touches de couleurs rosées.

Orta : Des vêtements pour toutes les femmes du XS au XL

Charmée par l’imprimé sauvage de la pochette, j’ai eu envie de m’intéresser davantage à Orta en me rendant sur le site officiel. Ce que j’ai pu y voir m’a beaucoup plu. J’ai été surprise par la quantité de pièces proposées. J’ai flashé sur la collection ethnique et romantique. Ainsi que sur une sélection de robes, tuniques, chemisiers et tops. Le site fonctionne en « Pré-commandes » aussi n’hésitez pas à réserver vos pièces coup de cœur au préalable. Pour info, les dates de livraison sont renseignées sous chaque description d’article. Et si vous avez envie d’en apprendre un peu plus sur sa créatrice – Marion Schoutteten – rendez-vous en page 7 du Prescripteur. J’ai été très émue de découvrir la trajectoire de cette maman entrepreneuse qui malgré de douloureuses épreuves familiales n’a rien lâché pour arriver à concrétiser son rêve : proposé des « vêtements made in Europe, jolis et abordables ».

Révélation du contenu de la box Prescription Lab x Orta

Je suis ravie de la sélection de ce mois-ci. Les produits sont simples et efficaces, un peu comme des indispensables à utiliser au quotidien. Je connais la plupart des marques sauf Christophe Robin dont j’entends tellement de bien depuis des années. J’ai donc hâte de tester l’un de ces produits.

Ma poudre matifiante Plab ou ensoleillante

Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester « Ma poudre matifiante » de PLab, néanmoins j’ai été agréablement surprise par sa compo’ puisque 98,6 % de ses ingrédients sont d’origine naturelle. Qui plus est, elle est formulée sans talc, donc moins asséchante qu’une poudre lambda. Elle contient du mica, un minéral naturel matifiant et de l’amidon de maïs pour une meilleure adhérence sur la peau. Je l’ai testé sur le dessus de ma main et j’ai remarqué qu’elle unifiait la peau, j’imagine qu’elle peut faire des miracles sur les peaux mixtes à grasses.

La crème hydratante parfaite de JOONE

Quand j’ai vu que JOONE participait à la sélection de ce mois-ci, je n’ai pas compris sur le coup, car je pensais que la marque proposait essentiellement des soins pour les futures et jeunes mamans. D’ailleurs, j’ai consacré tout un article à la marque si cela vous intéresse (voir ici). Hé bien pas seulement ! La marque a eu envie de proposer des cosmétiques et produits d’hygiène du quotidien pouvant satisfaire toute la famille. La crème hydratante parfaite à la Cranberry en fait donc partie. J’ai pu la tester durant quelques jours sur ma peau réactive. Sa texture est fluide, elle demande à être massée sur le visage pour une pénétration plus facile. Elle ne contient aucune huile essentielle, donc non agressive pour les peaux atopiques. Elle sent bon le propre, sûrement le mélange d’huile de Cranberry et l’hamamélis. Je la trouve plus apaisante qu’hydratante, je l’utilise donc davantage le matin.

Savon liquide Marseille exfoliant de Compagnie de Provence

Que dire si ce n’est que… 30 ml cela ne suffit pas ! Ce produit est une pépite en terme d’exfoliation que ce soit pour les mains et le corps. L’odeur est délicieuse, les grains sont fins et efficaces. L’idée de se gommer les mains de temps en temps me plaît assez encore plus en cette période. Je valide sa compo formulée à 99 % d’ingrédient d’origine naturelle, je l’adore !

Le soin exfoliant désincrustant précieux d’Effiderm

Un soin 100 % d’origine naturelle, vegan et clean qui désincruste en douceur : qui dit mieux ? Je valide, car je trouve que les gommages classiques sont bien trop agressifs pour les peaux sensibles. Celui-ci se compose de très peu d’ingrédients : des peptides de lupin blanc, de l’huile de noyau d’abricot, de l’aloe vera et des coquilles de noix de coco. Lorsque j’ai utilisé le produit pour la première fois – le matin de préférence – j’ai trouvé que ma peau était « réveillée ». On retrouve cette odeur de propre dont je raffole. Bref, je valide !

Le masque fondant hydratant à l’aloe vera de Christophe Robin

Christophe Robin fait partie des marques que j’ai envie de tester depuis un petit moment. Ce masque m’a beaucoup plu. J’ai aimé l’idée de l’utiliser de deux façons : en massage du cuir chevelu ou sur la totalité de la chevelure. Les cheveux sont bien plus souples, ils semblent hydratés même. J’aime beaucoup l’odeur. Et côté compo’, rien à redire également. Cela m’a donné envie de m’intéresser un peu plus à la même gamme à commencer par le shampoing hydratant. Je pense passer une commande chez Lookfantastic, car ils proposent pas mal de produits de la marque.

En conclusion

Bravo à Prescription Lab qui reste cohérent dans ses choix de produits. Ici, les produits naturels, clean et même vegan rejoignent la sélection pour mon plus grand plaisir. Côté Le Prescripteur, j’ai apprécié de faire la connaissance de Roeqiya Fris qui propose des dessins colorés inspirés de l’Orient absolument magnifiques. Ou encore la biblio thérapie et ces livres qui font du bien au moral. L’idée du coloriage made in Alice Wietzel m’a charmée, je compte bien me faire quelques cessions au bord de la mer cet été… Et si on rêvait à des jours meilleurs ?