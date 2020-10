Disney et toute sa magie pour Noël

Les produits Disney sont des incontournables, pour Noël, à offrir ou à partager, avec toutes sortes de héros et héroïnes qui plairont aussi bien aux petits qu’aux grands ! Il y a de tout, avec des livres, des jouets, de la mode, des produits de beauté et de la décoration.

Ainsi, nous vous proposons un tout petit aperçu de ce que l’on peut trouver autour de l’univers magique de Disney, pour ce Noël, à commencer par les livres et notamment Renouveau, paru l’année dernière, aux éditions Hachette. Mais une édition collector, un tirage limité est à découvrir, pour cette fin d’année. Une histoire réécrite, où l’on retrouve une histoire de famille, dans laquelle Elsa, fille unique semble perdue après la mort de ses parents, entre ses pouvoirs qui se manifestent et des souvenirs qui semblent provenir de son enfance. Sans même savoir pourquoi, elle part à la recherche d’une jeune fille qui lui semble familière… Le récit est beau, émouvant, plein de magie et drôle, avec tous les personnages à retrouver.

Du côté de la déco, il y a des boules pour décorer le sapin de Noël, à découvrir, notamment sur le shop en ligne Disney, ou encore chez Gifi. Des héros et héroïnes, des princes et princesse, ou encore des animaux ou des monstres, pour égayer et habiller le sapin. Des moments conviviaux à partager en décorent l’arbre de Noël, mais aussi la maison et en repensant aux aventures incroyables de ces personnages uniques.

Pour les tout-petits budgets, mais aussi juste pour marquer le coup et faire plaisir, ou encore à insérer dans un calendrier de l’Avent fait maison, il y a des petits goodies Disney adorables, tels que les Pocket Pop Avengers, avec notamment Captain America, notre préféré. A collectionner également, les Minis de Mattel, de mini-figurines Toy Story 4, à retrouver dans un coffret ou en sachet surprise !

Cela n’est qu’un petit, tout petit aperçu de l’univers Disney et des produits dérivés, qui sont à découvrir et à offrir pour Noël. Un bel éventail, pour faire rêver, pour partager, faire plaisir, ou encore émerveiller, entre littérature, jouets et décoration.