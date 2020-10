Quand synchroniser des données depuis ICloud vers Androïd devient un jeu d’enfant

Il ne fait aujourd’hui aucun doute que les smartphones font partie intégrante de notre quotidien. Leur utilisation va désormais bien au-delà du simple fait de passer des appels. Consulter ses comptes en banque, rester en contact avec ses amis sur les réseaux sociaux, écouter de la musique ou regarder des séries, ces appareils contiennent tout, ou du moins, une bonne partie de nos vies. D’un autre côté, les constructeurs de smartphone nous réservent chaque année de tout nouveaux modèles et n’hésitent pas, à grand renfort de publicités et de Keynote, à nous vanter leurs mérites. Vous voulez faire de plus belles photos, le design des nouveaux smartphones vous plait, ou simplement parce que votre smartphone est sur le point de rendre l’âme, les raisons de changer de téléphone peuvent être variées.

En France, nous changeons en moyenne de téléphone tous les 2 ans et quelle qu’en soit la raison, transférer toutes les données d’un smartphone à l’autre peut s’avérer compliqué surtout lorsque l’on passe du système iOS au système Android.

Pour pouvoir conserver ce qu’il y a de plus précieux à l’intérieur de votre smartphone, vous devez disposer d’un outil fiable et simple à utiliser. Mais avec un large choix d’applis disponibles sur les stores ou sur internet, comment faire le bon choix ?

Pas de panique, nous avons la solution et elle se nomme Wondershare MobileTrans.

Wondershare Mobiletrans, un logiciel pour ne plus perdre aucune données quand vous changez de smartphone

Si vous avez déjà fait l’expérience de transférer des données d’un smartphone IOS vers un appareil fonctionnant sous Android, vous savez à quel point cela est difficile. En effet, cela fait des années que ces deux géants s’affrontent. Alors pourquoi faciliteraient-ils la vie des utilisateurs qui souhaitent passer dans le camp adverse ?

Heureusement on peut compter sur des logiciels comme Wondershare Mobiletrans pour rendre le transfert de données rapide et simple lorsque l’on souhaite changer de mobile.

Mais ce logiciel compatible Windows et MAC ne se limite pas à cela. Il vous permet également de réaliser facilement des transferts entre deux iPhone, de transférer et sauvegarder vos conversations WhatsApp et autres réseaux sociaux (Viber, LINE, Kik et Wechat) sur un ordinateur pour ensuite les restaurer, de sauvegarder toutes les données de vos appareils iOS et Android directement sur un ordinateur ou un Mac et enfin de restaurer les fichiers de sauvegarde sur un téléphone.

Vous l’aurez compris, c’est un logiciel que vous pourrez utiliser plusieurs fois, que vous changiez de mobile ou non.

Les étapes pour synchroniser iphone vers android

Maintenant que vous avez compris l’utilité du logiciel Wondershare Mobiletrans, vous vous posez certainement cette question : comment synchroniser un iPhone vers Android ?

Là encore, la réponse est assez simple et se résume en quelques étapes.

Intéressons-nous à la solution la plus simple : transférer des contacts d’un Iphone vers Android.

1 – Installez Wondershare MobileTrans

Avant de pouvoir transférer des contacts iCloud vers votre téléphone Android il vous faudra télécharger et installer Wondershare Mobiletrans sur votre ordinateur. Reliez votre téléphone à votre ordinateur via le câble USB. Pensez à faire une sauvegarde de vos contacts sur iCloud.

2 – Connectez-vous sur iCloud

La seconde étape consiste à vous connecter à iCloud. Dans le logiciel Mobiletrans, cliquez sur la zone verte “Restaurer depuis une sauvegarde”. Puis cliquez sur “iCloud”.

Vous serez alors invité à vous connecter à ICloud en toute sécurité.

3 – Installer le fichier de sauvegarde iCloud

Vous pouvez maintenant voir les dernières sauvegardes de fichiers ICloud qui apparaissent sur votre écran. Il vous suffit de choisir celle qui contient tous les contacts. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur télécharger pour lancer le processus de téléchargement du fichier de sauvegarde.

4 – Transfert de Contacts depuis iCloud vers Android

Cette étape consiste à extraire tous les contacts depuis le fichier de sauvegarde. La dernière chose que vous avez à faire c’est de cocher l’option “Contacts” et de cliquer sur “Lancer la copie”.

Ne perdez plus de temps et essayez dès maintenant Wondershare Mobiletrans

Inutile de vous dire que ce logiciel est indispensable. Vous n’avez certainement pas envie de perdre vos contacts ou encore toutes les photos contenues dans votre smartphone du jour au lendemain.

Vous connaissez le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir et ce n’est pas une fois que vous aurez cassé ou perdu votre smartphone que vous pourrez vous inquiéter de savoir comment récupérer toutes les données.

Alors n’attendez pas de vous retrouver dans cette situation et téléchargez dès maintenant le logiciel Wondershare Mobiletrans.