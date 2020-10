La venin Tome 3 : Entrailles – Rue de Sèvres 

Partagez





La plus belle héroïne de l’Ouest nous revient pour un troisième voyage meurtrier !! La Venin aux Éditions Rue de Sèvres, raconte l’histoire de la jeune Emily, en quête d’identité et de vengeance. Embarquez dans sa folle épopée à travers les States et découvrez le pays de l’Or Noir avant qu’elle ne le mette à feu et à sang ! Paru le 28 Octobre 2020.

Le décor du 3ème tome :

(Pour le refresh, suivre les liens suivants >> TOME 1 TOME 2 )

Un chariot au milieu de la nuit, sur les routes de l’Alabama, Septembre 1900 …

Emily et la petite Claire se demandent s’il ne serait pas judicieux de s’arrêter et de bivouaquer pour la nuit. Mais, elles sont interrompues dans leur discussion par un cri venant de la forêt qui jouxte la route.

Emily se glisse doucement vers les « bruits », et découvre avec dégout un spectacle horrible : des hommes cagoulés, ont pendu le propriétaire d’une petite ferme, et souhaitent à présent, la bruler. Sa pauvre femme est en pleine supplique. Il faut agir vite en feignant une attaque multiple. Emily se munit du fusil. Tandis que la petite Claire apprend « sur le tas » à manier le revolver.

Les chevaux et leurs assaillants fuient. Lorsqu’Emily arrive près de la femme en pleurs, son mari est déjà mort et la ferme a presque fini de s’écrouler. Après quelques discussions, Susan, la jeune femme, décide de prendre la route et d’accompagner Emily et la petite Claire, vers leur nouvelle destination : Oil Town dans l’Ohio, où, peut être, une vie meilleure l’attendra.

Elle ne sait pas encore que c’est là, que se trouve la prochaine cible, d’Emily, alias, la très recherchée : La venin !!!

Le point sur la BD :

Mine de rien, en seulement trois “tomes”, les frères Astier : Laurent au scénario et illus, et Stéphane, aux couleurs, nous ont fait traverser tous les Etats-Unis !! Grâce à leur nouvelle « Calamity Jane », ils abordent chaque « travers » de ce pays, pendant les années 1900 : expansion minière, exploitation du pétrole, construction des chemins de fers. Mais aussi, exploitation des travailleurs, droits des femmes … et rendent la série tellement plausible, avec « Les carnets d’Emily » à la fin de chaque opus !

Le fil directeur reste cette épopée vengeresse, où chacun des protagonistes tombent sous les pas de la belle. Avec alternance, passé et moments importants de la vie d’Emily, et présent. Dans cette troisième aventure de La Venin aux Éditions Rue de Sèvres, sa nouvelle cible lui donnera du fil à retordre. Sa tête mise à prix ne fait qu’attiser de plus en plus l’intérêt des chasseurs de l’Ouest !!

Conclusion :

Le personnage de « La Venin », qui évolue au fil des tomes, représente tout ce qu’il y a de plus pur à une époque trouble de transformation des States. Et malgré cette quête de vengeance, les auteurs en font un symbole de féminité, de liberté, malgré tout guidée par son coeur. Un agneau blessé dont la rage reste lovée, puis explose en devenant le plus terrible des serpents !! Une série aux Éditions Rue de Sèvres, aussi passionnante et entrainante que son héroïne !!!