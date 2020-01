La Venin Tome 2 : Une épopée vengeresse !

Colorado 1900 … La jeune Emily arrive dans la ville de Silver Creek. Un mariage « raté » et un défilé pour l’arrivée du gouverneur plus tard, la ville est à feu et à sang « grâce » à cette belle jeune femme !! Les Éditions Rue de Sèvres nous servent dans « La Venin », une héroïne « westerienne », qui nous embarque dans une épopée vengeresse à travers les États-Unis !! Attendez vous à un autre carnage dans ce tome 2 intitulé : « Lame de fond » à paraitre le 8 Janvier 2020 …

Le décor :

Pour le récapitulatif du Tome 1, cliquez >> ICI <<

Oklahoma, Août 1900 … Les hommes du colonel reviennent bredouilles de leur poursuite. Emily, surnommée « La venin » leur a filé entre les doigts. Maintenant, c’est un « avis de recherche » avec prime à la clé qui est diffusé jusqu’au Texas, afin de la retrouver au plus vite et de limiter le nombre des prochains « macchabées » !!!…

Un peu plus loin, dans la charmante ville de Galveston, Texas, un train arrive à quai. Tandis que la fête bat son plein pour le « Labor Day », on voit se faufiler une « ombre » à travers la foule, qui se glisse vers les rues les plus calmes.

Déguisée en « nonne », c’est vers la paroisse qui accueille de jeunes orphelines, qu’Emily trouve un endroit pour se reposer. Après une brève entrevue, et un échange quelque peu intrusif avec le Révérend Coyle, ils sont interrompus, lors de la visite du dortoir, par une jeune pensionnaire qui a malheureusement salit sa robe. Emily somme le Révérend, qui souhaite continuer la discussion sans se soucier de l’intimité de la gamine, de quitter la pièce. En aidant la jeune pensionnaire à se changer, de mauvais souvenirs remontent à la surface .

C’était il y a 13 ans. Elle n’était qu’une jeune enfant elle aussi. Poursuivi par des assaillants masqués, elle assista à la mise à mort de sa propre mère …

Le point sur la BD :

Avec « La venin », les lecteurs ont entre les mains, l’histoire d’une héroïne « westerienne » qui en a gros sur la patate depuis son enfance !! Et ce « serpent lové » dans son coeur se déchaine lorsqu’il en a l’occasion.

Laurent Astier illustre une héroïne qui se perd entre haine et sentiments. Sous des airs de midinette aux courbes sulfureuses, et au minois enchanteur, il cache le plus terrible « animal » du continent Américain !! On découvre au fil des tomes, grâce aux nombreux flash backs, les raisons de son courroux. Puis, on comprend quelle apprécie se maquiller à l’hème de temps à autre !

Dans « Les carnets d’Emily », en fin de BD, il mêle journal intime, photo, et descriptions. Le lecteur est totalement imbibé des sentiments et de l’aura de l’époque !!!

Avec ce second opus, intitulé « Lame de Fond », aux Éditions Rue de Sèvres, elle devra affronter un ouragan, et/ou sa « folie meurtrière» sans se laisser déstabiliser.

La conclusion :

Ce second tome de « La Venin », publié chez Rue de Sèvres, embarque le lecteur dans sa « Lame de fond » tourmentée !!! L’auteur parvient à maintenir non seulement, une ambiance toujours sous tension, mais aussi le mystère sur son héroïne. On l’a voit s’attendrir un peu dans ce tome, avec une nouvelle rencontre. On espère pour elle une destinée salvatrice et apaisante.

Car, comme l’écrit Emily dans son journal : « Même les pires malheurs ne terrassent jamais complètement notre soif de vivre … »