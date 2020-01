Léna, rêve d’étoile – Mon secret book

L’héroïne, Léna, partage tous ses secrets et ses passions, dans un livre collector intitulé Mon secret book, paru aux éditions Nathan, en août 2019. Un livre, comme un journal intime, pour les jeunes lecteurs et fans, dans lequel Léna décrit tout ce qu’elle vit et ressens, au fil des épisodes de la série.

Léna Grisky a peut-être l’air d’une adolescente normale, mais elle ne l’est pas du tout ! Elle a un secret… tout a commencé en 1905, lorsqu’Henri lui a offert le plus beau cadeau du monde, mais aussi le plus mystérieux. Un pendentif magique, qui permettrait de danser sans s’arrêter. Ses parents, après avoir découvert que Léna était amoureuse d’Henri, ont vu rouge et ont décidé de la faire rentrer rapidement en Russie. Elle avait 8 ans quand elle a quitté la Russie pour entrer à l’école de Danse de l’Opéra de Paris. Tous ses amis sont ici et surtout Henri, celui qu’elle aime plus que tout au monde. Maintenant, elle doit tout quitter pour retourner auprès de sa famille, en Russie, ses amis, son amour et la danse…

Le livre est plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs et les fans de la série. Les épisodes sont à retrouver, jusqu’au vingt-sixième, à travers le journal intime de l’héroïne, Léna. Elle y raconte ses aventures de princesse russe, mais aussi d’élève à l’école de Danse en 1905 et aujourd’hui. Des informations clés sur la série télévisée, des portraits chinois, des tests et quiz sont à retrouver, à travers l’aventure palpitante de Léna, pour tout savoir sur la série. L’héroïne délivre aussi des conseils pour devenir une grande danseuse, et pourquoi pas une étoile ! Le récit est agréable à lire, adapté aux jeunes lecteurs, avec de nombreuses photographies, pour retrouver les personnages et cet univers féérique et magique, prestigieux et passionnant.

Mon secret book est un nouvel ouvrage autour de l’univers passionnant de Léna, rêve d’étoile. Un livre collector dans lequel l’héroïne partage tous ses secrets et ses passions, entre journal intime, pour retrouver son histoire, et guide, avec des conseils et astuces, entre autres.