A cheval !, tome 6, Garrot coup de froid

Garrot coup de froid est le sixième tome de la série hippique A cheval !, de Laurent Dufreney et Miss Prickly, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2019. Une bande dessinée pleine d’humour où les chevaux ont les sabots dans la neige…

Bijou et Bella regardent la plaine enneigée, immaculée. Ils trouvent cela très beau, inspirant au calme, comme si la neige étouffait tous les bruits qui les entourent. Ils sont comme dans un rêve éveillé, ils découvrent un nouveau chez-eux. Mais bientôt un hurlement déchire le silence apaisant. Cookie cherche désespérément son herbe, bien enfouie sous l’épaisse couche de neige. Il se demande qui a bien pu faire cela, accusant même ses compagnons, Bijou et Bella. Pour les deux canassons, s’en est fini de rêver, le retour à la réalité est assez brutal. Ils tentent d’expliquer à Cookie que chaque année c’est pareil, le petit ventre sur pattes continue de rouspéter ses camarades et leur répète que ce n’est pas bien de jouer avec la nourriture ! Mais ils perdent leur temps, car Cookie n’entend rien quand il est dans cet état, il faut juste espérer qu’il s’étouffe avec la neige, pour retrouver le calme…

De nouveaux gags frais et enneigés sont à découvrir dans ce nouvel album drôle et hippique. Les chevaux sont de retour, en plein cœur de l’hiver, où la neige a recouvert, de son épais manteau blanc, le club et la prairie. Cookie est refroidi par la disparition de l’herbe dans les prés, alors que tout le monde tente de s’adapter, même le stagiaire qui s’occupe de la tonte d’hiver ! Les sorties sont amusantes, divertissantes mais parfois très glaciales aussi. Les sabots dans la neige, les chevaux du club ne cessent de nous régaler, avec des situations improbables et drôles, agréables à découvrir, pleines de surprises et vraiment hippiques, avec des réflexions et des dialogues surprenants. Le dessin est toujours aussi plaisant avec un trait expressif, doux, rond, respectant la morphologie des chevaux.

Garrot coup de froid est le sixième tome de la série hippique A cheval !, une bande dessinée pleine d’humour, d’aventures hippiques, de froid, de neige, d’adaptation, de fous rires, d’équitation, d’hibernation, de réflexions…