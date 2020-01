Questions Réponses ! L’encyclopédie de la Terre

L’encyclopédie de la Terre est un nouveau documentaire de la collection questions Réponses !, des éditions Nathan. Un livre paru en octobre 2019, pour les jeunes lecteurs, afin de mieux connaître la planète sur laquelle nous vivons !

Le livre débute avec un grand sommaire, présentant cinq grandes parties, pour découvrir notre planète, la surface de la Terre, la planète bleue, ce qu’il y a dans l’air et enfin vivre sur Terre. Ainsi, à travers plus de 140 pages, les jeunes lecteurs vont trouver les réponses à plus de 200 questions essentielles et surprenantes. Une Terre riche et fragile, qui flotte dans l’espace, faisant partie d’un système solaire composé de huit planètes tournant autour du Soleil, une étoile.

A chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent deux questions et leur réponse. Des encadrés apportent des informations supplémentaires, sur le thème abordé, et un quiz express, pour vérifier les acquis des enfants. Le documentaire est très attrayant, avec de nombreuses illustrations, photographies et des graphismes. Des encadrés et des légendes dynamisent l’ouvrage, offrant des paragraphes courts et instructifs à lire, adapté aux jeunes lecteurs qui prendront du plaisir à apprendre et à comprendre notre planète. Très complet, le livre propose de découvrir la naissance de la Terre et du système solaire, son histoire et sa formation, en passant par la surface, entre montagne, désert, île, par la mer, les airs et comment vivre sur Terre. Les animaux y trouvent aussi leur place, les tout-petits, comme les énormes et ceux qui ont disparu. L’ouvrage est réellement curieux et plaisant à découvrir, répondant à une multitude de questions, jouant avec des quiz et les réponses à retrouver à la fin de l’ouvrage.

L’encyclopédie de la Terre est un documentaire assez complet et surtout plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs. Le livre illustré répond à plus de 200 questions pour découvrir, s’enrichir, s’amuser et tout connaître de la planète sur laquelle nous vivons, tellement belle, riche et fragile.