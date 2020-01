« Game of Trolls », une parodie de Game of Thrones

Que vous ayez vu Game of Thrones ou pas, l’Odieux Connard s’en fiche ! Il aiguise sa plume coûte que coûte et propose une parodie bien rodée avec « Game of Trolls » aux éditions Bragelonne.

Résumé :

Fraîcheur is coming…

… comme on dit à Winterfrais, royaume du Nord dirigé par Ned Stroke, un brave homme à la tête d’une famille recomposée et épuisante. Il faut dire que dans un monde où les saisons durent des années, on ne voit pas approcher avec sérénité les vacances d’hiver de la zone B. Pour couronner le tout, l’armée de cadavres qui grogne, qui sent fort et qui va déferler sur le Sud suscite bien des questions : sont-ce des retraités en partance pour leur résidence secondaire ? Ou, comme le pense

Jean Neige, une déferlante de Mexicains avides de franchir le Mur ? Mais surtout : comment diable le gobelet d’une célèbre marque de café a-t-il débarqué au milieu de tout ça ?

Une alternative réconfortante à la saison 8 !

Extrait :

— Tu trouves pas ça bizarre ? interrogea Victor à voix haute.

— De ?

Derrière lui, sa sœur Danny Tapurien sirotait son café Starbucks® en ajustant ses Ray-Ban® pour mieux voir l’écran de son iPhone®. Victor leva un sourcil inquisiteur dans sa direction.

— Quoi ? insista Danny. C’est le placement de produits que tu trouves bizarre ? T’inquiète, personne va rien remarquer. Tiens, tu veux des M&M’s® ?

— Hmmmm… non. Non, Danny, ce que je voulais dire, c’est que c’est quand même bizarre. Le continent à l’ouest se nomme Ouestecoste, et celui à l’est, Estecoste. C’est quand même pas bien inspiré.

— Tu sais très bien que toute la géographie de notre monde a été établie il y a bien longtemps par le célèbre géographe monsieur de La Palice. Et puis, qu’est-ce que tu voudrais ? Qu’on vive sur un gros continent en plein milieu de la carte, qu’on aurait bêtement appelé « Terre du Milieu » ?

— Non, c’est vrai que ce serait con. T’as raison, Danny.

Mon avis :

Avant de donner mon avis, je dois vous faire une confidence : je n’ai jamais vu Game of Thrones. Mais qu’est-ce que j’ai pu en entendre parler ! C’est donc armée d’un léger briefing sur les noms originaux des personnages et un vague résumé que j’ai entamé ma lecture de « Game of Trolls ». Eh bien, Games of Thrones ou non, je me suis quand même bien marrée. Le livre fait son job, et qu’on ait toutes les références en lien avec la série ou pas, ça ne change rien. Car il faut avouer que les trois quarts des blagues ou jeux de mots font plutôt références à d’autres séries ou d’autres éléments de culture populaire, ou générale.

Parfois un peu lourd, sans vraiment d’objectif clair et une fin franchement questionnable, « Game of Trolls » reste une lecture rapide et agréable. En effet, elle promet un bon moment de détente, parfait pour ne pas se prendre la tête. J’imagine cependant qu’avec en plus les références de la série, il y a de quoi se payer une bonne tranche de rire, ou de cynisme !