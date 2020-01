Le journal de Claire Cassidy de Elly Griffiths aux Ed. Hugo Thriller

Les excellentes éditions Hugo et cie présentent dans leur magnifique collection Hugo Thriller un roman sélectionné pour le prestigieux prix Douglas Kennedy 2020 : Le journal de Claire Cassidy de Elly Griffiths.

L’argument du roman :

Dans le collège anglais où elle enseigne, Claire Cassidy donne chaque année un cours sur un classique de la littérature gothique, » L’Inconnu « , de R.M. Holland. Cet écrivain a vécu et enseigné dans le même collège que Claire, qui, fascinée par ce personnage qui hante encore les murs de l’établissement, travaille à l’écriture de sa biographie. Mais un jour, Ella, sa collègue et amie est retrouvée morte. À côté de son corps, une citation de » L’Inconnu « … La littérature et la vraie vie entrent alors en collision, et Claire devient suspecte aux yeux de la police. Et le mystère s’épaissit lorsqu’elle ouvre son journal intime, ce journal dans lequel elle écrit chaque jour, et découvre une écriture qui n’est pas la sienne : » Bonjour, Claire. Tu ne me connais pas. » L’Inconnu, lui, connaît Claire, jusqu’à ses moindres secrets, et il n’est visiblement pas étranger aux meurtres qui vont se succéder au sein même du collège, toujours inspirés du livre de R.M. Holland. Claire arrivera-t-elle à changer la fin de l’histoire ?

Quelques mots sur l’auteure :

Elly Griffiths est une auteure britannique. Diplômée d’anglais du King’s College de Londres, elle travaille dans une bibliothèque, puis dans l’édition pendant de nombreuses années, notamment chez HarperCollins.

Après avoir publié quatre romans signés de son patronyme, dont le premier en 2004, elle fait paraître en 2009 son premier roman policier, « Les disparues du marais » (« The Crossing Places ») avec lequel est lauréate du prix Mary Higgins Clark 2011. Ce roman est le premier volume d’une série consacrée à Ruth Galloway, une anthropologue judiciaire et professeure d’archéologie et Harry Nelson, un inspecteur en chef près de Norfolk.

En 2014, avec « The Zig Zag Girl », elle commence une autre série mettant en scène Edgar Stephens, un inspecteur-détective et Max Mephisto, ancien membre des Magic Men, magiciens de scène qui ont effectué des missions spéciales pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 1950 à Brighton en Angleterre. Elle vit à Brighton avec son mari et ses deux enfants.

Mon avis de lectrice :

The Times ne s’est pas trompé en qualifiant ce roman de « Thriller de l’année » ! Le journal de Claire Cassidy de Elly Griffiths est une merveille de maîtrise du genre, tout en apportant une fraîcheur champêtre au récit. En effet, plutôt que de qualifier ce roman de « noir », on pourrait presque le qualifier de « vert ». L’intrigue se situe dans une petite ville en campagne, l’enquête se déroule dans un collège avec des adolescents et des professeurs d’histoire et d’anglais, les suspects sont des pères de famille vivant dans des cottages avec des chiens…