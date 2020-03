Donner c’est recevoir – La mécanique du don – Glénat 

Autre titre de la collection « Les routes de soi » chez Glénat : « Donner c’est recevoir – La mécanique du don ». L’histoire de deux frères aux vies et aux tempéraments diamétralement opposées. Forcés d’apprendre à collaborer pour régler une urgence médicale, ils seront poussés à découvrir qui ils sont vraiment ! A découvrir depuis le 19 Février 2020 !

Le décor :

Une chambre d’hôpital …. Oscar attend le verdict de ses résultats d’analyses après avoir fait sa dialyse. Une maladie chronique qui est un véritable « coup bas » dans sa petite vie bien réglée de « cadre d’entreprise ». Menteur, joli coeur, célibataire, il se laisse pourtant vivre comme s’il n’avait aucun problème.

Un soir, en festoyant en bonne compagnie à l’arrière d’une limousine, il observe une rixe qui se déroule en pleine rue. Un mec se fait « défoncer » la gueule. Oscar, à la fois étonné et amusé, reconnait son propre frère avec qui il a coupé tout contact depuis un moment !

Loin l’idée de vouloir l’aider, il continue sa petite fiesta tout en excès, en se rappelant les rapports conflictuels qu’il entretenait à l’époque avec Marco.

De toutes façons, celui-ci a toujours eu des « emmerdes » : un sale paumé de drogué …

La vie continue pour Oscar, entre travail, excès, rencontres, rien qui ne corresponde au train de vie qu’il devrait mener avec sa maladie. Et puis un jour, il a la mauvaise surprise d’avoir Marco devant sa porte. Il a de gros problèmes, et même si Oscar refuse de le recevoir, il s’incruste.

Marco a besoin d’un alibi pour ne pas être accusé de meurtre. Le jeune cadre en profite pour le descendre verbalement, et lui cracher son venin à la gueule, avant de refuser de l’aider et de le foutre à la porte.

Un évènement terrible duquel va dépendre une décision compliqué par la suite !!!

Le point sur la BD :

Jean Edouard Grésy, Docteur en anthropologie, imagine un scénario assez simple mais terriblement efficace. Deux protagonistes que tout oppose et qui ne se connaissent même pas eux même. Une maladie. Une tragédie. Et une décision qui va permettre aux protagonistes non seulement de faire la connaissance l’un de l’autre mais aussi de découvrir leur propre « soi ».

Parallèlement, il y a aussi l’histoire des parents de ses deux frères, et leurs difficultés à accepter qu’ils puissent se détester au point de s’ignorer totalement malgré une structure familiale qu’ils pensent solides. Mais, dans Donner c’est recevoir – La mécanique du don aux Éditions Glénat, tout n’est qu’une histoire de relations humaines et de secrets non avoués.

Salvatore Porcaro nous propose des graphismes réalistes en bi ou trichromie et tons froids : Noir/blanc; bleu/noir/blanc qui donnent à la BD un effet brut et assez dur. Qui restent émouvants suivant les situations.

La conclusion :

Une belle réflexion sur nos rapports aux autres et à l’égoïsme général sociétal et humain. Donner c’est recevoir – La mécanique du don aux Éditions Glénat se clôt sur un texte du philosophe Denis Marquet pour nous apporter une vision plus complexe du don dans toute sa généralité. Des BDs à exploiter largement en milieu scolaire.