sos-tel-medecin.fr : Trouver un médecin de garde rapidement

Des situations exceptionnelles nous poussent à solliciter les services d’un médecin en dehors du créneau habituel. Il est important dans ce cas de s’adresser à un membre du corps médical bien formé : c’est le médecin de garde..

Présentation du médecin de garde

Chaque fois qu’on sollicite les services d’un médecin, deux situations nous l’imposent. Dans le premier cas, il s’agit d’une consultation à des horaires classiques. On parle dans ce cas, d’une rencontre entre lundi et vendredi de 8h à 20h. Cet intervalle est suffisant pour se diriger vers un centre médical opérationnel et y rencontrer un médecin généraliste de garde,qu’il soit traitant ou pas. Hormis cet intermède, vous rentrez dans la permanence de soins imposée au corps médical. Elle prend en compte les cas graves et permet le désengorgement de tous les services des urgences dans un établissement hospitalier. Le but est d’offrir à tous les malades une bonne prise en charge selon les besoins et dans un délai raisonnable. La permanence des soins se déroule sous la supervision d’un médecin de garde. Il peut être un médecin généraliste ou un spécialiste de la santé. Dans les deux cas, ils travaillent volontairement.

Horaire de consultation du médecin de garde

Le médecin de garde travaille dans la nuit, à partir de 20h jusqu’au petit matin. Sa présence est obligatoire les weekends comme les jours fériés.

Organisation des médecins de garde

Chaque Français doit contacter un médecin de garde lorsque des cas majeurs surviennent en dehors des horaires classiques. La répartition des heures de garde est à la charge des agences régionales de santé. En fonctions des communes, certains accueillent les patients depuis leurs cabinets médicaux, les pôles de santé, les maisons de santé, les centres hospitaliers et parfois même au sein des permanences.