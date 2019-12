Une aide aux personnes âgées grâce à des soins appropriés

Comment prendre soin des personnes âgées avec l’aide d’une assistance à domicile ? Prendre soin de ses proches est une tâche qui nécessite souvent beaucoup de patience et d’attention. Lorsque ces soins incombent à un seul membre de la famille, cette assistance au quotidien peut devenir particulièrement épuisante. Par conséquent, si vous ne pouvez pas compter sur le soutien d’autres personnes de votre entourage, il peut s’avérer nécessaire de faire appel à une aide à domicile professionnelle.

Une aide aux personnes âgées avec des soins appropriés

Si vous devez prendre soin d’une personne âgée, il est conseillé de définir un programme quotidien approprié. Tout d’abord, il faut tenir compte de certains critères tels que l’hygiène : la personne peut-elle assurer convenablement sa toilette seule ? Quel est son degré de dépendance ? Pensez également à faciliter la prise des médicaments prescrits. En effet, si un ou plusieurs traitements nécessitent la consommation de plusieurs cachets, mieux vaut alors utiliser des piluliers. Ce type de boîte est idéale pour que la personne âgée puisse prendre ses médicaments de manière autonome, tout en évitant un risque de surdosage. Il existe aussi un danger d’automédication, qui en cas de problèmes de mémoire peut s’avérer dangereux.

En ce qui concerne les soins médicaux, il peut être nécessaire de vérifier régulièrement la tension, l’hydratation et le taux de glycémie des personnes âgées. La préparation ainsi que la prise de repas seront également à prendre en compte, ainsi que les régimes alimentaires spéciaux (diabète, hypertension, etc.) Les seniors souffrent généralement de pathologies multiples, ce qui complique les choses s’ils sont peu autonomes.

L’hygiène corporelle : une étape essentielle au maintien à domicile

Pour préserver leur dignité et leur santé, la bonne hygiène des personnes âgées est très importante. C’est un aspect essentiel de la vie, qui permet de garder les habitudes d’un mode de vie sain. Pour offrir une aide à domicile aux personnes âgées en perte d’autonomie, vous pouvez par exemple confier ce service d’aide à la personne à des professionnels compétents. Dans ces conditions, le senior bénéficiera d’une bonne hygiène au quotidien dans le respect de sa pudeur. De plus, les auxiliaires de vie apportent de précieux conseils sur les bonnes habitudes hygiéniques à adopter.

L’importance de planifier le quotidien des personnes âgées

Apprendre à planifier les soins des personnes âgées est essentiel pour fournir un accompagnement adapté à leurs besoins. Les seniors dépendants ou souffrant de graves problèmes cognitifs sont d’autant plus concernés par le service à la personne. Mettre en place une planification de soins pour le maintien à domicile des personnes âgées présente de nombreux avantages. Par exemple, une bonne organisation évite aux seniors de se sentir désorientés.

Avec une aide à la personne adaptée, les patients profitent d’un service à domicile personnalisé pour leur apporter assistance et réconfort. Dans le cadre d’une aide à la personne, il est également impératif de fixer des horaires pour les activités quotidiennes telles que le bain, les repas ou le coucher. D’autres activités de loisirs, telles que faire une promenade, jouer aux cartes avec des amis ou pratiquer un passe-temps, sont aussi importantes pour favoriser le bien-être des personnes âgées.

À un âge avancé, les personnes ont tendance à consommer moins de nourriture et à ne plus diversifier les aliments. Il est recommandé d’avoir une alimentation équilibrée pour prévenir tout problème de santé en plus d’aider votre proche à conserver la forme : cette tâche peut vous incomber si vous avez décidé de vous occuper de la préparation des repas.

Adapter le logement d’une personne âgée pour éviter les risques

Quand nous vieillissons, nos sens diminuent, nous devenons plus maladroits et nous devenons plus sujets aux chutes. Par conséquent, il s’avère primordial de réaliser des aménagements liés au confort de vie, et ainsi réduire au maximum les risques d’accident chez les seniors.

Saviez-vous que la pièce la plus dangereuse dans un habitat pour une personne âgée était la salle de bain ? Pensez à installer une barre dans la douche afin que la personne âgée puisse se tenir, ainsi qu’un siège adapté sécurisé. Placez des adhésifs antidérapants sur le sol de la douche afin qu’elle ne glisse pas et évitez les baignoires, les meubles encombrants. Placez un dispositif antidérapant sous un tapis en tissu pour éviter les chutes en sortant de la douche.



Préférez par exemple un distributeur mural de savon liquide, car en cas d’utilisation d’un produit en main, elle pourrait tomber des mains de la personne âgée. Dans ces conditions, une personne d’âge avancé pourrait prendre le risque de se pencher et ainsi subir une glissade.

Une aide à domicile de confiance pour les seniors

Les personnes âgées de notre famille peuvent avoir besoin de nos soins lorsqu’elles atteignent un certain âge. Alors que certaines familles choisissent de placer leurs proches dans des centres de soins spécialisés pour les aider, d’autres décident de les garder à la maison. Prendre soin d’une personne âgée en perte d’autonomie est une grande responsabilité, il est donc important de choisir un professionnel responsable et compétent.

Votre choix doit se porter sur une personne de confiance et qui soit capable de s’occuper des personnes âgées avec patience et affection. Ce genre de contact humain est capital pour améliorer le bien-être physique, mental et social du patient. Pour un service à domicile de qualité dédié à l’accompagnement de vos proches dans les gestes du quotidien, la plateforme en ligne dispose de professionnels compétents et disponibles pour une aide à domicile aux personnes âgées.

Le moral : un facteur essentiel au bien-être des personnes âgées

L’affection familiale que les personnes âgées devraient recevoir est la principale chose qui aide le senior à conserver un bon moral. Offrir de l’amour et de l’affection à une personne âgée lui donne confiance et augmente son estime de soi. C’est pourquoi les enfants et les jeunes ont besoin d’apprendre à respecter, aimer et valoriser leurs grands-parents : les visites seront toujours les bienvenues ! Avec leur expérience, les personnes âgées ont beaucoup de choses à enseigner et à apprendre aux plus jeunes.

Pour les rendre plus heureuses, il suffit de les respecter en tant que personnes, de s’occuper d’eux aussi bien physiquement que moralement et surtout, de les faire sourire.