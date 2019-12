Comment ranger ses bijoux ?

Nos meilleurs astuces pour ranger ses bijoux

De nos jours, tout le monde aime les bijoux et de plus en plus de personnes accumulent une grande collection de bijoux. Mais ils ne pensent pas toujours à avoir un endroit pour les organiser. Les bijoux que vous portez moins finissent souvent au fond d’un tiroir emmêlés ou simplement perdus. En choisissant un bon outil de rangement et en s’habituant à les organiser, votre quotidien sera nettement plus agréable.

Les avantages d’un bon rangement pour bijoux :

Préserver vos bijoux en bon état (poussière, oxydation)

Gagner du temps tous les jours

Éviter de les emmêler ou de les perdre

La boîte à bijoux :

La boîte à bijoux est l’un des rangements les plus connus pour organiser nos joyaux. Il en existe de toutes les formes faites en cuir, en bois, et même en verre. Ces coffrets ont l’intérêt de protéger vos bijoux de la poussière de la ternissure quand ils sont fermés. Leur intérieur est la plupart du temps recouvert de velours pour éviter de rayer vos bijoux. Avec le temps, elles se sont perfectionnées pour mieux convenir aux besoins des femmes et à leur collection de bijoux.

Les créateurs de boîtes à bijoux ont compris que la clé d’un bon rangement est de séparer les types de bijoux par des compartiments. Maintenant ces coffrets à bijoux contiennent des emplacements pensés pour ranger les boucles d’oreilles par paires, des crochets pour suspendre vos colliers sans les emmêler et des fentes pour vos bagues. Centaines boîtes de rangement possèdent aussi des tiroirs qui offrent encore plus d’espace pour tous les amateurs de bijoux. Vous pouvez même en trouver avec un miroir sur le couvercle pour des retouches de dernières minutes.

Comment choisir sa boîte à bijoux ?

Vous l’avez compris, le choix est grand, mais quels sont les critères importants pour trouver sa boîte à bijoux ?

D’abord, pour restreindre le choix, sélectionnez la matière qui vous plaît le plus. Si vous aimez les œuvres traditionnelles ou artisanales tournez-vous vers une boîte à bijoux en bois. Pour les personnes qui apprécient la modernité, les boîtes à bijoux en cuir devraient beaucoup vous plaire. Et pour finir si vous souhaitez que vos parures soient toujours apparentes, c’est les boîtes à bijoux en verre qu’il vous faut.

Nous vous conseillons fortement de choisir une boîte à bijoux où vos joyaux sont séparés par des compartiments pour que votre organisation soit plus facile comme dit précédemment.

Vous aurez alors la possibilité d’avoir toute votre collection de bijoux rangée au même endroit. Ce qui vous évitera de laisser traîner les bijoux que vous portez moins.

Le porte-bijoux :

Le porte-bijoux est aussi une façon très efficace de ranger ses bijoux. Contrairement aux coffrets et boîtes à bijoux, il joue aussi le rôle de présentoir. Il est idéal pour les personnes qui souhaitent constamment garder un œil sur leurs petits trésors. Comme pour les boîtes à bijoux le choix est très large.

C’est un support qui permet de suspendre vos bijoux rapidement et à portée de main. Il en existe sur pied à disposer sur une commode ou une table de nuit. Et pour les personnes qui ont peu de place, il y a le porte-bijoux mural à accrocher au mur. Dans un premier temps, vous aurez toute votre collection de bijoux visible pour choisir plus facilement quels bijoux porter. Son second rôle est d’ajouter une touche originale à votre intérieur pour embellir votre décoration. Très souvent inspirés des bijouteries, ils sont à la fois élégants et très pratiques.

Le Porte Boucle d’Oreille

Le porte-boucle d’oreille est un rangement conçu spécialement pour les femmes qui possèdent beaucoup de boucles d’oreilles. Il est souvent constitué de railles métalliques percés pour accrocher vos bijoux par paires.

Le Porte Collier

Le Porte Bracelet

Tout le monde a des bracelets, selon leur nombre et leur valeur, il peut être important d’investir dans un porte bracelet qui les conservera en bon état et bien organisés. Ces supports à bracelets sont la plupart du temps en forme cylindrique sur un pied. Vous pouvez placer vos bracelets les plus précieux comme vos montres. C’est aussi un support idéal pour les bracelets rigides comme les joncs ou les manchettes.

Comment transporter ses bijoux en voyage ?

Transporter ses bijoux pendant ses déplacements n’est pas toujours une chose simple. On a toujours peur qu’ils ne s’abîment ou de les perdre. Le meilleur choix est de se munir d’une boîte à bijoux de voyage. Compactes et pratiques pour le transport, elles se déclinent en plusieurs types comme les trousses, les pochettes à bijoux. Il existe aussi des mallettes et valises à bijoux pour les professionnels et ceux qui ont besoin d’un grand espace de rangement lors de voyages. Ces différents organisateurs de bijoux sont un choix très judicieux si vous souhaitez voyager sereinement avec vos bijoux en toute sécurité.

Conclusion

Avoir un rangement soigné de vos bijoux leur assurera un avenir brillant et vous facilitera la vie tous les jours. Dès votre réveil vous n’aurez plus à chercher où vous avez laissé traîner vos bijoux la veille. Grâce à une boîte à bijoux ou un porte-bijoux, vous aurez toute votre collection de bijoux parfaitement organisée au même endroit. Sans négliger l’aspect décoratif qu’apporteront ces rangements astucieux. Avec ces astuces, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas ranger parfaitement vos petits trésors.

Images et texte : Coulobre.com | Boîte à Bijoux & Porte-Bijoux