Histoires d’une nation – Le livre de la série documentaire

Le livre Histoires d’une nation prolonge la série documentaire télévisée du même nom. Un bel ouvrage et hommage, paru aux éditions Nathan, en octobre 2019, dans lequel les jeunes lecteurs découvre la France racontée par ceux pour qui être français a été toute une histoire.

Le livre débute avec un sommaire qui présente plusieurs générations, et plusieurs personnages à découvrir. Une introduction explique que l’Histoire, c’est un peu comme une histoire de famille. Une grande famille avec ses bonheurs, ses malheurs, ses conflits, ses secrets et ses surprises. Aujourd’hui, un quart de la population a au moins un grand-parent venu d’ailleurs, car la France est façonnée par tous ces apports, ces arrivées et ces destins. Dans ce livre des témoignages sont à découvrir, de personnes plus ou moins connues, de tous les coins de la France, racontant ainsi leur histoire, un petit morceau de notre histoire à tous également.

Ainsi, les jeunes lecteurs découvrent une première période, de 1870 à 1927, quand la France devient le pays où l’on arrive. La France a perdu la guerre contre l’Allemagne et la jeune IIIème République se remet difficilement en marche. La France devient un pays d’immigration, et le livre aide les jeunes lecteurs à mieux comprendre qui nous sommes, d’où l’on vient et comment mieux vivre ensemble, à travers des histoires, des témoignages. 50 histoires de familles venues d’ailleurs, de divers horizons, de souvenirs, des révélations, qui permettent d’ouvrir le dialogue, proposant une nouvelle manière de s’intéresser à l’Histoire de France, avec un angle différent. Le livre est intéressant, captivant, avec des personnalités, plus ou moins connues et des histoires touchantes à découvrir.

Histoires d’une nation est un ouvrage passionnant, un documentaire intéressant, qui vient prolonger la série documentaire télévisée. Un livre, pour les jeunes lecteurs, avec des témoignages, des personnages à découvrir et leur histoire à chacun, qui font aussi l’histoire de la France.