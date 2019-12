Paille industrielle en inox ou paille en bambou zéro déchet : laquelle choisir pour servir vos boissons préférées ?

Nous sommes de plus en plus nombreux à adopter un mode de vie respectueux de l’environnement en modifiant nos habitudes du quotidien.Le sujet fort de cette année 2020 est la fin annoncée des pailles en plastique à usage unique, jugées trop polluantes pour la planète, qui va nous amener à migrer vers des solutions plus durables.Voici un focus, sans prétention, porté sur 2 types de pailles réutilisables : les pailles en bambou, naturelles et zéro déchet et les pailles industrielles en inox.

Quel sera le meilleur choix? Quelles sont les singularités de ces 2 produits?

Les pailles en métal sont fabriquées en acier inoxydable et traitées par un procédé industriel lourd pour donner à l’acier sa qualité alimentaire. La Chine est aujourd’hui le plus gros fabricant mondial d’acier inoxydable.

Durables dans le temps, elles vont passer au lave-vaisselle après chaque utilisation. Attention toutefois à ne pas les cabosser ou les tomber au sol, ce qui les rendrait moins belles : les pailles en inox restent quand même fragiles comme une carrosserie de voiture…

Les pailles en bambou sont produites en Asie du Sud-Est : Vietnam, Thailande ou l’Indonésie forment le trio des pays experts en fabrication de produits à base de bambou.

Elles sont faites artisanalement, dans les villages, à partir de tiges de bambou cultivé localement par les villageois. La production se fait sans machine ni engin mécanique. Tout le procédé de fabrication est manuel. Les pailles en bambou sont 100% naturelles, entièrement biodégradables et compostables, zéro déchet.

Une paille en bambou peut potentiellement durer de nombreuses années si elle est soigneusement entretenue, lavée et séchée avec attention.

Une paille en bambou apporte de la classe dans une boisson, qui se verra valorisée par la présence du bois. Le cachet visuel est très impactant par exemple, en la servant dans un verre de mojito.

Pour augmenter la durée de vie des pailles en bambou, on préférera un lavage à l’eau avec un produit vaisselle, manuel ou dans une bassine. Le séchage devra se faire à l’air libre. Les pailles en bambou peuvent quand même passer au lave-vaisselle, en cycle court, mais on risque d’écourter leur durée de vie.

Alors, quel sera notre choix, entre la paille inox et la paille en bambou ? La solution industrielle ou la solution naturelle, proche de la nature ?

Si toutes 2 sont réutilisables, tout va dépendre de votre personnalité et de votre sensibilité à l’environnement.

Le côté chaud et naturel du bois de bambou, le son agréable sur les parois du verre et le fait d’utiliser une solution biodégradable nous fera opter pour les pailles en bambou, sans aucune hésitation.

Quelle que soit le cocktail proposé ou la recette du mojito que vous choisirez, les pailles en bambou apporteront une énorme plus-value visuelle et un chic incomparable à votre boisson !

Le côté industriel des pailles en inox va, lui, à l’encontre de la tendance éco-friendly qui se dégage aujourd’hui dans notre société. De plus, leur fragilité (risque de cabossage) n’est pas un atout. Boire avec une paille tordue ou abimée ne fait pas envie et ne met pas en valeur la boisson.

Le fait de devoir laisser aux générations futures une planète propre et parce que notre planète le mérite plus que jamais, la paille en bambou zéro déchet aura, sans aucune hésitation, notre préférence.

A vous d’essayer et de choisir maintenant.