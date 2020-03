Comment bien choisir votre Véranda

La véranda permet au propriétaire de disposer d’une pièce supplémentaire pour vivre. Sa principale fonction est d’apporter une touche d’esthétisme et de la luminosité à la pièce. Vous prévoyez d’installer une véranda ? Vous retrouverez ci-dessous les solutions pour choisir une véranda en aluminium.

Les avantages des vérandas en aluminium

Les vérandas en aluminium sont à la fois légères et robustes. Elles peuvent être utilisées pour plusieurs années. Cependant, la durée de vie implique un entretien régulier . Pour cela, il suffit de nettoyer le métal avec de l’eau savonneuse pour maintenir son état d’origine. Vous pouvez également envisager d’appliquer des peintures thermo-laquée pour augmenter sa durée de vie. L’avantage de l’aluminium réside principalement dans sa facilité d’assemblage. En fait, il est possible de remplacer une pièce de la véranda sans le besoin de démonter toute la structure. L’aluminium est aussi une matière recyclable et inoxydable. D’ailleurs, les vérandas en aluminium peuvent supporter des énormes poids de vitrages. L’aluminium est un matériau malléable pour disposer de plusieurs formes. Ce dernier peut être classique, rectangulaire, carré ou arrondi. Il suffit de trouver les bonnes formes adaptées à vos besoins. La véranda en aluminium est disponible auprès de la marque Véranda Gustave Rideau. La société propose diverses formes et dimensions de veranda moderne en aluminium pour ses clients.

Les critères de choix pour une véranda en aluminium

La véranda en aluminium doit être en totale adéquation avec l’architecture de votre maison. Avant de choisir, il est nécessaire de définir le volume de la véranda en fonction de la superficie souhaitée. À noter qu’il n’est pas obligatoire de demander une autorisation auprès de la mairie pour l’installation d’une véranda dont la dimension est située entre 5 et 20 m2 . Les formes doivent également être sélectionnées en fonction de l’architecture de la maison. Pour profiter d’une bonne isolation thermique, il est recommandé de choisir les profilés à rupture de pont thermique. Le choix permettra d’apporter une bonne isolation thermique et phonique. Sachant que, la mauvaise isolation était jadis l’un des inconvénients des vérandas en aluminium. Lors du choix, il est également conseillé de trouver les bons vitrages et la toiture pour garantir le confort du propriétaire contre la chaleur, la luminosité ou les bruits de la pluie. Les couleurs de l’aluminium doivent être de la même couleur que celle de la maison.