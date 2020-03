Colonisation, tome 4, Expiation

Expiation est le quatrième tome de la série de science-fiction Colonisation, de Denis-Pierre Filippi et Vincenzo Cucca. Une bande dessinée, parue aux éditions Glénat, en février 2020, qui propose de suivre les aventures spatiales de Milla et ses compagnons.

Milla et Clarence poursuivent un navire, mais des grenades ioniques leur sont destinées. Ils sont rapidement neutralisés, tandis que Gordy arrive avec un vaisseau pour arriver à stopper les malfrats. C’est une fois dans l’eau, sur le rivage que Clarence constate que Milla est déjà venue sur la planète. Après cette mission, l’équipe se retrouver, quelque temps après, pour revenir sur les faits. Ils ont suivi une fausse piste et n’ont pas pu retrouver des écumeurs. Ils sont simplement tombés sur une vulgaire arnaque aux faux caissons d’hibernation. Les malfrats endormaient leurs clients et leur diffusaient des substances hallucinogènes qui généraient un simulacre d’immersion virtuelle. Gordy commence à en avoir marre des missions pourries que l’on leur confie et se demande encore combien de temps ils vont être à l’amende.

En effet, depuis quelque temps l’équipe n’est plus entière et de plus ils sont ridiculisés, avec de petites missions. Mais tout va changer pour eux lorsque deux écumeurs viennent à leur rencontre pour leur proposer une mission à risque, qui pourrait soit démontrer à leur hiérarchie la vérité, soit aggraver leur situation, un peu plus. Mais Milla et son équipe semblent parer à découvrir la vérité sur les Atils. Ainsi, la bande dessinée présente une nouvelle mission pour toute l’équipe, ou presque, qui s’avère dangereuse et inquiétante. Le récit est toujours aussi plaisant et bien rythmé, avec du suspense, du danger, de l’action et des réflexions quant aux nefs retrouvées et pourtant cachées aux autorités et à la population humaine. Le dessin est également toujours aussi agréable, avec un trait vif, fluide, un découpage travaillé et des scènes splendides grandioses et belles.

Expiation est le quatrième tome de la série Colonisation, une bande dessinée qui invite à suivre les aventures spatiales de Milla et son équipe qui recherchent toujours des nefs de colons, un peu partout dans l’univers et tenter d’éclaircir un mystère.