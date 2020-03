La robe vintage, indispensable de la mode des années 1950 à aujourd’hui

Le style vintage est apparu dans les années 1950, et est toujours d’actualité aujourd’hui en 2020. La mode vintage a révolutionné la mode des vêtements femme avec son new look à la fois confortable et élégant. Beaucoup d’imprimé floral, de broderie, de manches courtes ou de manches longues, de couleur unie et basique, ces éléments caractérisent le la mode femme vintage. Mais comment évoquer le style vintage sans parler de robe vintage ?

Robe courte ou robe longue, multicolore ou unie, taille haute ou taille basse, le style vintage à su s’imposer comme un style authentique et unique pour les femmes.

La robe vintage s’adapte à toutes les morphologies

Pas d’inquiétudes les filles, les vêtements vintages pour femme ont été conçues dans le but de les rendre accessibles à toutes et surtout les grandes tailles, tout en restant très tendances et moderne. Elles sont souvent de couleurs unies comme le bleu marine ou le beige, avec un style parfois ajusté ou ample, selon vos envies. Ces robes grandes tailles sont également très confortables, grâce à leurs matières très élaborés comme la dentelle par exemple, qui sera vous rendre sexy et féminine. Qu’attendez-vous pour embellir votre garde-robe avec une belle robe imprimée grande taille, et vous habiller avec autant en printemps été, quand automne hiver.

Le prêt à porter vintage rime avec qualité

Une collection vintage est unique et authentique, et offrira à votre dressing un coup de fraicheur et de renouveau. De plus, les robes vintages sont de qualité car elles sont conçues avec des matières optimales comme le polyester, viscose, satin ou velours. De plus, ses matières offrent une large sélection de style, vous pourrez être habiller de façon classe ou décontractée. En associant par exemple, votre robe chemise décolleté à une veste en cuir et de hauts talons, ou encore votre robe bustier avec un manteau coupe droite et une paire de bottines. Il y en a pour tous les goûts avec le style vintage, avec une qualité optimale et un prix réduit.

Robe de soirée ou robe décontracté ?

Peu importe vos envies, vous n’aurez qu’à regarder dans votre garde robe et choisir une robe longue vintage pour vous embellir, elle décidera pour vous, où vous passerez la soirée. Une robe zippée skinny, accompagnée d’un blazer, d’une paire de collants et de ballerines, fera l’affaire pour une de vos soirées entre amis. Une robe jupon, avec pourquoi pas un blouson oversize, et des baskets pour une journée au travail. Ou encore un jogging et un pull à col rond pour un dimanche bien au chaud.

Les accessoires, un atout de plus pour vous rendre sublime

N’oubliez pas de combinez quelques accessoires vintage et moderne avec votre robe, comme des bijoux ou des chaussures, de façon à casser le style rétro et donner un coté moderne à votre tenue. Les accessoires sont souvent oubliés sur une tenue de femme, alors qu’ils sont primordial. Mariée par exemple une robe noire pin up, avec une bague ou un collier en argent, de façon à créer un style unique et basique, simple mais efficace !