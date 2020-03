Les tout cassés – Une nouvelle série de Gulf Stream éditeur

Les tout cassés est une nouvelle série de Rod Marty et Julie Olivi, qui présente deux romans, Le mystère de la jambe de bois et La gymnaste infernale. Des livres, parus aux éditions Gulf stream, en septembre 2019 et février 2020, pour les jeunes lecteurs dès 8 ans.

Dans la chambre du centre des Eaux brisées, Lucinelle explique à ses parents qu’elle n’a pas envie de rester ici ! Son père vient de poser les bagages. Dans la chambre, il y a deux lits couverts de draps blancs, une drôle d’odeur de médicament dans l’air et un vieux sol en carrelage gris. Son père tente de la rassurer en affirmant que c’est pour son bien et qu’elle ressortira comme un camion tout neuf, dans quelque temps.

Lucinelle n’en peut plus de sa rééducation, ni de monsieur Jamétro, qui ne cesse de lui donner le rythme, en mangeant un gros sandwich, assis tranquillement sur un tabouret. La jeune fille pense que c’est facile pour lui, il dévore tandis qu’elle elle dégouline de transpiration. Elle essaie d’avancer un pied après l’autre, sans sa béquille, mais avec deux barres pour l’aider. Voilà déjà deux semaines que Lucinelle travaille chaque jour pour remettre les os de sa jambe bien en place.

Cette nouvelle série met en avant la différence et l’acceptation, à travers de jeunes gens, porteurs d’un handicap, qui se retrouvent dans un centre spécialisé, les Eaux brisées. Des jeunes patients, un peu cabossés, vont former un petit groupe fort sympathique, avec des aventures à vivre et à découvrir dans ces deux premiers tomes très plaisants à lire. Ainsi les jeunes lecteurs découvrent un autre univers, qui fait aussi partie de la réalité, et des héros différents, de par leur capacité, leur courage et leur détermination. Les deux histoires présentées sont différentes, entrainantes et touchantes. Les héros s’y révèlent petit à petit, à travers un quotidien bien rythmé et quelques intrigues plaisantes. Les chapitres sont nombreux, pour faciliter la lecture, et les personnages sont bien présentés, au début des ouvrages, pour mieux exposés le contexte. Quelques illustrations viennent compléter agréablement les récits, et ce bel univers à découvrir.

Les tout cassés est une nouvelle série de romans, qui présente de jeunes gens différents, dans un centre où ils tentent de se réparer ! Des récits doux, plein d’émotion, de fantaisie et de poésie, malgré la dure réalité.