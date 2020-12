La lumière des siècles de Bernard Rio

La lumière des siècles : L’art et l’histoire dans les vitraux de Bretagne est le dernier ouvrage de Bernard Rio, paru le 30 novembre 2020 chez Coop Breizh.

La Bretagne conserve sur son territoire des milliers de chapelles et d’églises. Certaines possèdent de véritables trésors, notamment par leurs vitraux. Du XIII e siècle, à ceux d’aujourd’hui, ils sont les témoins d’une longue histoire, mais aussi des légendes bretonnes.

Histoire

En parcourant ce livre, on découvre des vitraux racontant les débuts de la christianisation de la Bretagne, l’époque des rois de Bretagne puis le duché, mais aussi d’épisodes de la Seconde Guerre mondiale. C’est près de 2000 ans d’histoire que l’on peut retrouver sur les vitraux bretons. Des scènes de la vie quotidienne de paysans, de marins… illustrent aussi les verrières.

Des personnages historiques et légendaires

Les représentations bibliques sont naturellement à l’honneur. Les saints bretons ne sont pas oubliés : les plus connus comme Saint Anne et Saint Yves, comme des saints plus locaux (Jaouan, Edern).

Des personnages historiques ou légendaires ont l’honneur d’être évoqué sur un vitrail. Ainsi, vous pourrez découvrir Anne de Bretagne, Bertrand du Guesclin ou Jacques Cartier. A Tréhorenteuc, la légende arthurienne est présente, avec la vision du Graal. L’Ankou, le serviteur de la Mort, la fée Mélusine n’ont pas été oublié par les maîtres verriers.

La lumière des siècles : L’art et l’histoire dans les vitraux de Bretagne de Bernard Rio est un fantastique recueil historique et artistique. L’auteur nous raconte de courts passages de l’histoire bretonne et de la vie des Saints. Le tout est magnifiquement illustré par des centaines de photographies de vitraux. Un cadeau à offrir à tous les passionnés qui vont pouvoir ouvrir les yeux sur un trésor inédit.